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بلدية غرب إربد تواصل العمل على مشروع حديقة كفريوبا تمهيدًا لافتتاحها

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أرشيفية
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:50 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية غرب إربد، محمد القضاة، إن البلدية تواصل العمل بوتيرة على إنجاز مشروع حديقة كفريوبا، بهدف توفير مساحة ترفيهية آمنة ومجهزة تلبي تطلعات سكان المنطقة وزوارها، وتسهم في تعزيز المشهد الحضري والخدمي للواء.

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وأوضح القضاة، أن المشروع يُنفذ ضمن خطة البلدية الرامية إلى تطوير البنية التحتية والمرافق العامة، لافتًا إلى أن الأعمال الجارية تشمل تجهيز الممرات الداخلية، وتأهيل ساحات الألعاب، وزراعة الأشجار وأعمال التجميل، إلى جانب ترميم المرافق وصيانتها، وذلك بإشراف مباشر من الكوادر الفنية والهندسية في البلدية.


وأشار إلى أن الحديقة، التي تبلغ مساحتها نحو 2.5 دونم، لا تزال قيد التنفيذ ولم تُفتتح بعد أمام المواطنين، داعيًا الأهالي إلى عدم دخول الموقع أو استخدام المرافق في هذه المرحلة، حفاظًا على السلامة العامة وضمان تنفيذ المشروع بأعلى المواصفات.


وتقع الحديقة في موقع حيوي وسط بلدة كفريوبا، وهي من المشاريع النوعية التي تسعى البلدية من خلالها إلى توفير متنفس مجتمعي يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.


وتوقع القضاة الانتهاء من جميع الأعمال وافتتاح الحديقة مع نهاية شهر آب المقبل، مؤكدًا أن البلدية تتابع التنفيذ يوميًا لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

 
 
gnews

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