بلدية غرب إربد توقع اتفاقية تعاون مع بلدية ميونخ لدعم التعليم المهني وتمكين المرأة

وقال البطاينة، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعليم المهني وتعزيز قدرات الكوادر التعليمية، مشيرا إلى أن بلدية ميونخ ستقدم دعما فنيا ولوجستيا لعدة مدارس مهنية في اللواء، يتضمن تجهيزات حديثة وتحديثا للبنية التحتية، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتزويد الطلبة بالمهارات العملية اللازمة لسوق العمل.
وأضاف أن الاتفاقية تشمل كذلك تفعيل المركز الاستشاري في وحدة تمكين المرأة، ليقدم برامج تدريبية متخصصة للمعلمين والمعلمات، مما سينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم ويرفع من كفاءة الكوادر التدريسية في المنطقة.
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