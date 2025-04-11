بلدية غرب إربد توقع اتفاقية تعاون مع بلدية ميونخ لدعم التعليم المهني وتمكين المرأة

الوكيل الإخباري- وقع رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، اتفاقية تعاون مع بلدية ميونخ الألمانية، تهدف إلى دعم عدد من المشاريع الحيوية في قطاع التعليم المهني وتمكين المرأة في لواء غرب إربد.

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وقال البطاينة، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعليم المهني وتعزيز قدرات الكوادر التعليمية، مشيرا إلى أن بلدية ميونخ ستقدم دعما فنيا ولوجستيا لعدة مدارس مهنية في اللواء، يتضمن تجهيزات حديثة وتحديثا للبنية التحتية، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتزويد الطلبة بالمهارات العملية اللازمة لسوق العمل.