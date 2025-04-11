الجمعة 2025-04-11 04:50 م
 

بلدية غرب إربد توقع اتفاقية تعاون مع بلدية ميونخ لدعم التعليم المهني وتمكين المرأة

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية
إربد
 
الجمعة، 11-04-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-    وقع رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، اتفاقية تعاون مع بلدية ميونخ الألمانية، تهدف إلى دعم عدد من المشاريع الحيوية في قطاع التعليم المهني وتمكين المرأة في لواء غرب إربد.

اضافة اعلان


وقال البطاينة، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعليم المهني وتعزيز قدرات الكوادر التعليمية، مشيرا إلى أن بلدية ميونخ ستقدم دعما فنيا ولوجستيا لعدة مدارس مهنية في اللواء، يتضمن تجهيزات حديثة وتحديثا للبنية التحتية، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتزويد الطلبة بالمهارات العملية اللازمة لسوق العمل.


وأضاف أن الاتفاقية تشمل كذلك تفعيل المركز الاستشاري في وحدة تمكين المرأة، ليقدم برامج تدريبية متخصصة للمعلمين والمعلمات، مما سينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم ويرفع من كفاءة الكوادر التدريسية في المنطقة.

 
gnews

أحدث الأخبار

شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال توقيفها خطيب المسجد الأقصى

فلسطين سلطات الاحتلال تبعد خطيب المسجد الأقصى لمدة أسبوع

مصلون يؤدون صلاة الجمعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى انطلاق فعاليات النسخة 13من "أسبوع فيلم المرأة"

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال ترعى انطلاق فعاليات النسخة 13من "أسبوع فيلم المرأة"

مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله

خاص بالوكيل وزير الصحة يعين مديراً جديداً لمستشفى الأمير حسين في البقعة

قصف على غزة

فلسطين الأمم المتحدة: ما تقوم به إسرائيل يقوض القدرة المستقبلية للعيش في غزة

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

أخبار محلية بلدية غرب إربد توقع اتفاقية تعاون مع بلدية ميونخ لدعم التعليم المهني وتمكين المرأة

قصف على غزة

فلسطين صحة غزة: وصول 26 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي

عربي ودولي وزير خارجية مصر: تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر ومرفوض



 
 





الأكثر مشاهدة