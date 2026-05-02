بلدية غرب إربد: خطة بيئية من أجل "صيف آمن"

الوكيل الإخباري- تواصل كوادر قسم البيئة في بلدية غرب إربد تنفيذ أعمال في مختلف المناطق، ضمن خطة عمل منظمة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والحفاظ على المشهد الحضاري، انسجاما مع خطة وزارة الإدارة المحلية للاستعداد لصيف آمن.





وقالت البلدية في بيان اليوم السبت، إن الفرق الميدانية تعمل وفق برنامج زمني محدد لإزالة الأعشاب الجافة على جوانب الطرق ويشمل الشوارع الرئيسية ومناطق البلدية كافة، بما يضمن استمرارية الجهود وشموليتها، ويعكس نهجا استباقيا في التعامل مع التحديات البيئية خلال فصل الصيف.



وقال رئيس قسم البيئة في البلدية زيد المعابرة، إن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة أعدت مسبقا لتغطية مختلف مناطق البلدية، مبينا أن الكوادر تعمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل لتحقيق الأهداف المرجوة ورفع مستوى الجاهزية خلال الصيف.



وأضاف، إن هذه الحملة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات المستمرة التي تنفذها البلدية للحد من المظاهر السلبية وتعزيز بيئة نظيفة وآمنة، مؤكدا أهمية تكاتف الجهود بين البلدية والمجتمع المحلي للحفاظ على النظافة العامة.







