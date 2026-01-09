بلدية "غرب إربد" ومؤسسة ولي العهد تنظمان دورة حول إنتاج المحتوى الرقمي

الوكيل الإخباري- عقدت بلدية غرب إربد، أمس الخميس، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في إربد، تدريب متخصص في إنتاج المحتوى الرقمي، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعات والخريجين والمهتمين ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً.

وركز التدريب على الجوانب العملية لإنشاء محتوى رقمي جذاب ومتعدد الأشكال، من خلال تدريب المشاركين على مهارات التخطيط والكتابة الإبداعية للمنصات الرقمية، بالإضافة إلى تعريفهم بمبادئ التصوير والمونتاج الأساسية، بما يسهم في تمكينهم من بناء حضور رقمي قوي ودعم جهود التسويق للمؤسسات.