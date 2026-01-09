بلدية "غرب إربد" ومؤسسة ولي العهد تنظمان دورة حول إنتاج المحتوى الرقمي

وركز التدريب على الجوانب العملية لإنشاء محتوى رقمي جذاب ومتعدد الأشكال، من خلال تدريب المشاركين على مهارات التخطيط والكتابة الإبداعية للمنصات الرقمية، بالإضافة إلى تعريفهم بمبادئ التصوير والمونتاج الأساسية، بما يسهم في تمكينهم من بناء حضور رقمي قوي ودعم جهود التسويق للمؤسسات.
وأكدت البلدية حرصها على استمرار عقد هذه البرامج التدريبية الهادفة إلى دعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات الرقمية والمجتمعية، مشيرة إلى أهمية التكامل والتعاون مع الجهات الوطنية الداعمة للشباب، وعلى رأسها مؤسسة ولي العهد، لتطوير قدرات الجيل الناشئ وتأهيله لمتطلبات سوق العمل الحديث.
