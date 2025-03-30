بلدية كفرنجة: إدامة الخدمات خلال عطلة العيد

وقال رئيس البلدية المحامي الدكتور فوزات فريحات، إن البلدية حرصت على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للسكان مع التركيز على متابعة الأسواق والمرافق العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية.
وأضاف أن البلدية ستعمل على تكثيف الرقابة الميدانية للحفاظ على النظافة العامة والنظام، داعيًا المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون مع كوادر البلدية والالتزام بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.
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