بلدية كفرنجة: إدامة الخدمات خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أعدت بلدية كفرنجة الجديدة خطة عمل متكاملة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر بما يشمل صيانة الإنارة وتعزيز جاهزية فرق الطوارئ وتكثيف أعمال النظافة العامة.

اضافة اعلان



وقال رئيس البلدية المحامي الدكتور فوزات فريحات، إن البلدية حرصت على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للسكان مع التركيز على متابعة الأسواق والمرافق العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية.