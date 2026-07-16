بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار

وقال العرود إن فاتورة الكهرباء انخفضت بعد إزالة الاعتداءات، من نحو 30 ألف دينار إلى 2400 دينار، مبينا أن البلدية تواصل من خلال كوادرها، إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء.
وأضاف أن البلدية وقّعت اتفاقية جدولة مع بنك تنمية المدن والقرى تقضي بشطب الفوائد المترتبة عليها، والبالغة مليوني دينار، مقابل التزامها بتسديد نحو 48 ألف دينار شهريا لمدة 15 عاما، لتسوية ديون تبلغ 8 ملايين دينار.
وبيّن العرود أن البلدية وقّعت أيضا اتفاقية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتسديد الديون المترتبة عليها، والبالغة 1.7 مليون دينار، مقابل التزامها بدفع 9 آلاف دينار شهرياً.
وأوضح أن البلدية باشرت بترخيص آلياتها، إذ جرى ترخيص 24 آلية من أصل 33 آلية، فيما يجري تجهيز وصيانة الآليات المتبقية تمهيداً لاستكمال إجراءات ترخيصها.
وأشار العرود إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 100% في مشروع إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخل مناطق كفرنجة بقيمة 100 ألف دينار، كما اكتمل بنسبة 100% تنفيذ عطاء إعادة تأهيل وتعبيد طرق في منطقتي راجب والعامرية بقيمة 137 ألف دينار.
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