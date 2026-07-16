الخميس 2026-07-16 04:20 م

بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار

بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 03:12 م
الوكيل الإخباري-   أزالت بلدية كفرنجة نحو 532 اعتداء على شبكة الكهرباء منذ منتصف العام الماضي وحتى نهاية حزيران 2026، وفق رئيس لجنة بلدية كفرنجة إسماعيل العرود، الخميس.اضافة اعلان


وقال العرود  إن فاتورة الكهرباء انخفضت بعد إزالة الاعتداءات، من نحو 30 ألف دينار إلى 2400 دينار، مبينا أن البلدية تواصل من خلال كوادرها، إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء.

وأضاف أن البلدية وقّعت اتفاقية جدولة مع بنك تنمية المدن والقرى تقضي بشطب الفوائد المترتبة عليها، والبالغة مليوني دينار، مقابل التزامها بتسديد نحو 48 ألف دينار شهريا لمدة 15 عاما، لتسوية ديون تبلغ 8 ملايين دينار.

وبيّن العرود أن البلدية وقّعت أيضا اتفاقية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتسديد الديون المترتبة عليها، والبالغة 1.7 مليون دينار، مقابل التزامها بدفع 9 آلاف دينار شهرياً.

وأوضح أن البلدية باشرت بترخيص آلياتها، إذ جرى ترخيص 24 آلية من أصل 33 آلية، فيما يجري تجهيز وصيانة الآليات المتبقية تمهيداً لاستكمال إجراءات ترخيصها.

وأشار العرود إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 100% في مشروع إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخل مناطق كفرنجة بقيمة 100 ألف دينار، كما اكتمل بنسبة 100% تنفيذ عطاء إعادة تأهيل وتعبيد طرق في منطقتي راجب والعامرية بقيمة 137 ألف دينار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية الأردن يعزي الجزائر بضحايا حريق دار أيتام

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة ضد البحرين والكويت

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد

ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا قسم التفتيش، اعتداءات جديدة على خطوط المياه الرئيسة في مناطق زي والصبيحي بمحافظة البلقاء / السلط، تسحب كميات كبيرة م

أخبار محلية ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط

علم قطر

عربي ودولي قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط

أخبار محلية اقتران القمر والزهرة يزين سماء الأردن مساء الجمعة

الإمارات تدين الهجوم العدواني على مراكز حدودية في الكويت

عربي ودولي الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار

أخبار محلية بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار



 
 






الأكثر مشاهدة

 