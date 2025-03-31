بلدية كفرنجة: إعادة فتح المتنزه بعد استكمال أعمال الصيانة

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية كفرنجة الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات إن البلدية استكملت أعمال الصيانة لمرافق المتنزه.

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وأضاف أن المتنزه تم أعادة فتحه لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للجميع.