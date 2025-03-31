بلدية كفرنجة: إعادة فتح المتنزه بعد استكمال أعمال الصيانة

وأضاف أن المتنزه تم أعادة فتحه لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للجميع.
وأشار إلى أنه تم تأهيل المتنزه وتطويره وفق المواصفات الحديثة وخصوصا المرافق العامة كونه المتنفس الوحيد للعائلات وأسرهم في منطقة كفرنجه، داعيا المواطنين إلى زيارته لقضاء أوقات ممتعة خلال عطلة العيد.
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