بلدية كفرنجة الجديدة تفعل غرفة العمليات خلال المنخفض الجوي

وقال رئيس لجنة البلدية إسماعيل العرود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللجان وضعت في مقدمة أولوياتها دراسة واقع منطقة كفرنجة وتحديد أبرز التحديات والصعوبات إلى جانب إعداد خطة عمل مدروسة وقابلة للتنفيذ.
-
أخبار متعلقة
-
معدل التنفيذ الشرعي يتيح المراقبة الإلكترونية بدل الحبس
-
الأردن يعرب عن أصدق التعازي والمواساة لسويسرا
-
بلدية بيرين الجديدة تُطلق حزمة مشاريع لمرحلة تنموية جديدة
-
الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي
-
استئناف ضخ المياه في عمّان والزرقاء بعد الانتهاء من صيانة مشروع الديسي
-
رئـيـس الـوزراء: عـام خـيــر وبـركة على أردننـا الغـالـي
-
صدور تعليمات معدّلة لتنظيم عرض منتجات التبغ في أماكن البيع
-
اتفاقية تعاون سياحي بين الأردن وأوزبكستان