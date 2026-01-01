بلدية كفرنجة الجديدة تفعل غرفة العمليات خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- فعلت بلدية كفرنجة الجديدة غرفة العمليات والطوارئ ورفعت جاهزية كوادرها الفنية والميدانية للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي وضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ والحفاظ على السلامة العامة.

