الخميس 2026-01-01 03:50 م

بلدية كفرنجة الجديدة تفعل غرفة العمليات خلال المنخفض الجوي

الخميس، 01-01-2026 02:37 م

الوكيل الإخباري-    فعلت بلدية كفرنجة الجديدة غرفة العمليات والطوارئ ورفعت جاهزية كوادرها الفنية والميدانية للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي وضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ والحفاظ على السلامة العامة.

وقال رئيس لجنة البلدية إسماعيل العرود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللجان وضعت في مقدمة أولوياتها دراسة واقع منطقة كفرنجة وتحديد أبرز التحديات والصعوبات إلى جانب إعداد خطة عمل مدروسة وقابلة للتنفيذ.

 
 


