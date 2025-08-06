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بلدية كفرنجة تباشر حملة تفتيش لضبط المحال غير المرخصة

كفرنجة
كفرنجة
 
الأربعاء، 06-08-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت بلدية كفرنجة الجديدة اليوم الأربعاء، حملة تفتيش شاملة ومكثفة لضبط المحال التجارية غير المرخصة ضمن حدود البلدية.

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وقال رئيس لجنة البلدية إسماعيل العرود، إن الفرق المختصة باشرت أعمالها برصد المخالفات وتوجيه إنذارات رسمية لأصحاب المحال المخالفة في خطوة تهدف إلى تصويب الواقع التنظيمي وتعزيز الالتزام بالقانون.


وأكد أن هذه الحملة تأتي في إطار فرض هيبة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المنشآت التجارية، مشددا على أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالفة وأن جميع الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها بحزم ودون استثناء.


ودعا أصحاب المحال المخالفة إلى مراجعة قسم رخص المهن في مبنى البلدية بشكل فوري لتصويب أوضاعهم القانونية، محذرا من أن التأخير أو التهاون سيؤدي إلى الإغلاق وتحويل المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.


وأكد أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل دوري ومفاجئ ولن تتوقف حتى يتم ضبط جميع المخالفات وتنظيم الواقع التجاري في كفرنجة بالكامل، منوها بأن حماية النظام العام والمصلحة العامة مسؤولية لا مجال للتهاون فيها.

 
 
gnews

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