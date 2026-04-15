بلدية كفرنجة توزع 5 آلاف علم وتستعد لاحتفالات يوم العلم

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية كفرنجة، إسماعيل العرود، إن البلدية وزعت أكثر من 5 آلاف علم بمختلف الأحجام، استعدادا للاحتفال بيوم العلم.

وأضاف العرود أن البلدية ركّبت نحو 65 سارية، وعملت على تزيين الشوارع الرئيسية في لواء كفرنجة، إلى جانب تزيين الدوائر الرسمية والمدارس والجمعيات والمباني.



وبيّن أن البلدية جهّزت موقع الاحتفال الرئيسي في متنزه كفرنجة، حيث ستنطلق مسيرة شعبية من أمام مبنى البلدية باتجاه موقع الاحتفال.