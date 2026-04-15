الخميس 2026-04-16 01:18 ص

بلدية كفرنجة توزع 5 آلاف علم وتستعد لاحتفالات يوم العلم

بلدية كفرنجة توزع 5 آلاف علم وتستعد لاحتفالات يوم العلم
بلدية كفرنجة توزع 5 آلاف علم وتستعد لاحتفالات يوم العلم
 
الأربعاء، 15-04-2026 11:26 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس لجنة بلدية كفرنجة، إسماعيل العرود، إن البلدية وزعت أكثر من 5 آلاف علم بمختلف الأحجام، استعدادا للاحتفال بيوم العلم.

وأضاف العرود أن البلدية ركّبت نحو 65 سارية، وعملت على تزيين الشوارع الرئيسية في لواء كفرنجة، إلى جانب تزيين الدوائر الرسمية والمدارس والجمعيات والمباني.


وبيّن أن البلدية جهّزت موقع الاحتفال الرئيسي في متنزه كفرنجة، حيث ستنطلق مسيرة شعبية من أمام مبنى البلدية باتجاه موقع الاحتفال.


وأشار العرود إلى أن فعاليات شعبية ستقوم أيضًا بتوزيع الحلويات الخميس، إلى جانب أعلام للمركبات، لافتًا النظر إلى أن برنامج الاحتفال يتضمن رفع العلم الأردني، إضافة إلى فقرات وطنية وشعبية.

 
 


الإمارات تقول إن أنظمة الدفاع الجوي تعترض الصواريخ والطائرات المسيّرة

عربي ودولي الإمارات تستدعي القائم بالأعمال العراقي إزاء هجمات انطلقت من بلاده

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: نريد إزالة اليورانيوم المخصب من إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي مسؤول أميركي: ترامب سيرحب بانتهاء القتال في لبنان

زين تبدأ احتفالاتها بيوم العلم بإضاءة مبانيها بألوان العلم

أخبار الشركات زين تبدأ احتفالاتها بيوم العلم بإضاءة مبانيها بألوان العلم

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعزي تركيا بضحايا حادث إطلاق نار في إحدى المدارس

البيت الأبيض: ترامب تمكن من فتح هرمز.. لا تستهينوا بقدرته على صناعة السلام!

عربي ودولي البيت الأبيض: مناقشات بشأن إجراء جولة تفاوض ثانية مع إيران في باكستان

بلدية كفرنجة توزع 5 آلاف علم وتستعد لاحتفالات يوم العلم وأضاف العرود أن البلدية ركّبت نحو 65 سارية، وعملت على تزيين الشوارع الرئيس

أخبار محلية بلدية كفرنجة توزع 5 آلاف علم وتستعد لاحتفالات يوم العلم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز العلاقات والأوضاع الإقليمية

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز العلاقات والأوضاع الإقليمية



 
 






