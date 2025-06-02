بلدية لواء الطيبة تطلق خدمة إلكترونية لتنظيم طلبات جمع مخلفات الأضاحي

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية لواء الطيبة خدمة الربط الإلكتروني، الهادفة إلى تنظيم وتوثيق طلبات المواطنين الراغبين بالاستفادة من خدمة جمع مخلفات الأضاحي من المنازل ضمن حدود البلدية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على النظافة العامة والصحة البيئية، إضافة إلى تعزيز جودة الاستجابة الميدانية خلال أيام العيد، من خلال تسهيل عملية التنسيق بين المواطنين وفرق البلدية العاملة في الميدان.



وقال رئيس البلدية لؤي بني عمر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الخدمة تأتي في إطار التوجه نحو مواكبة التطورات التكنولوجية، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في المناسبات التي تتطلب جهوزية عالية، كعيد الأضحى المبارك.



ودعا بني عمر، المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين الأهالي وكوادر النظافة في تعزيز مستوى النظافة والصحة العامة في مناطق لواء الطيبة.