بلدية مأدبا تتعامل مع 300 بلاغ خلال الحالة الجوية السائدة

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر بلدية مأدبا الكبرى مع 300 بلاغ منذ يوم أمس مع استمرار الحالة الجوية والتساقط الغزير للأمطار التي شهدتها المحافظة.

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس هيثم جوينات، إن من أبرز الملاحظات التي تلقتها البلدية، ارتفاع منسوب مياه الأمطار في 20 منزلا.



وأكد أن كوادر البلدية مستمرة بعملية فتح العبارات وتصريف المياه وشفط المياه المحاذية للتجمعات السكنية وإزالة تراكم الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار.