 
الأحد 2024-10-27 03:55 م
 

بلدية مأدبا وهيئة تنظيم قطاع الطاقة يبحثان عدة مشاريع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 27-10-2024 03:35 م

الوكيل الإخباري- بحثت بلدية مأدبا الكبرى وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الأحد، عدة مشاريع في المحافظة تتعلق بقطاع الطاقة.

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وبين رئيس البلدية، عارف الرواجيح، أن البلدية بحاجة لتركيب خلايا طاقة شمسية لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مباني البلدية ومرافقها، إضافة إلى إنارة الشوارع، مؤكدا أن مناطق البلدية تحتاج إلى 14 ألف وحدة إنارة، ما ينعكس إيجابًا على صندوق البلدية بتوفير مالي، حيث تبلغ فاتورة الطاقة السنوية للبلدية قرابة مليون دينار.


وأشار الرواجيح، إلى بعض المعيقات التي تواجه المواطنين، وفي مقدمتها منع إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم بسبب وقوعها خارج التنظيم أو على أراضي الدولة، وذلك في مناطق (ماعين، الفيصلية، الفيحاء، والمريجمات)، مؤكدا أن اللجنة المحلية واللوائية في المدينة اتخذت قرارًا باعتماد مسارات للشوارع وتم رفعه للوزارة.


من جهته، بين رئيس الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أن زيارته إلى بلدية مأدبا جاءت بهدف الاطلاع على احتياجات المواطنين وتلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة.

 

وأكد أنه سيتم متابعة المطالب والاحتياجات التي تقدمت بها البلدية بسرعة للبدء في التنفيذ.

 
gnews

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