بلدية مؤاب تحتفل بيوم الشجرة العالمي

الوكيل الإخباري- احتفلت بلدية مؤاب الجديدة اليوم الخميس بالتعاون مع المؤسسات التربوية والمجتمعية في محافظة الكرك بمناسبة يوم الشجرة العالمي الذي يُصادف اليوم الخميس كمناسبة سنوية تهدف إلى التأكيد على أهمية الأشجار في الحفاظ على التوازن البيئي ومكافحة آثار التغير المناخي.

