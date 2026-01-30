بلدية مؤاب تحتفل بيوم الشجرة العالمي

وشهدت الفعاليات التي أُقيمت في بلدية مؤاب حملات واسعة لزراعة الأشجار في عدد من المواقع العامة والمدارس والحدائق، بمشاركة الطلبة والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي، في مشهد يعكس روح المسؤولية تجاه البيئة.
-
أخبار متعلقة
-
عطاء لتوريد 300 حاوية نفايات جديدة لتطوير منظومة النظافة وسط إربد
-
تخريج عدد من الدورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص
-
الغذاء والدواء تهيب بالمواطنين التوقف عن استخدام تشغيلات حليب الأطفال التالية
-
القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في قطاع النقل
-
مجلس أمناء جامعة الزرقاء يطلع على واقع كلية الإعلام وخطط تطويرها
-
إشهار رواية "المنفى الخامس" لمحمود رحال
-
ندوة تعاين صناعة الفيلم في السينما الاردنية
-
حوارية تناقش إدارة الموارد البشرية ودورها في تطوير منظومة العمل الحكومي