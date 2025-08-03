بلدية مؤتة والمزار الجنوبي تبحث أبرز القضايا الخدمية والتنظيمية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الجنوبي الدكتور عبد الله العبادلة، اليوم الأحد، في لقاء تشاوري موسع مع عدد من وجهاء وأهالي مدينة مؤتة، أبرز القضايا الخدمية والتنظيمية التي تهم سكان المدينة والتحديات التي تواجههم بشكل يومي.

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وعبر الأهالي عن حرصهم على دعم جهود البلدية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارة المحلية والمجتمع.



وطرحوا عددا من الملاحظات والمطالب، منها تنظيم حركة السير والمركبات العمومية في مركز مدينة مؤتة، نظرا لطبيعتها التجارية الحيوية على مستوى محافظة الكرك وما يترتب على ذلك من ازدحامات يومية تعيق الحركة وتؤثر على سلامة المشاة والمتسوقين.



وقال العبادلة إن هذا اللقاء يأتي في إطار سياسة الانفتاح والتشاركية مع المواطنين وفي إطار نهج البلدية في التفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي والانحياز لمطالب الناس واحتياجاتهم الخدمية بشفافية.



وأضاف إن هذه اللقاءات تمثل جوهر العمل البلدي الحقيقي القائم على الاستماع المباشر لمطالب المواطنين وتبنيها كأولويات عمل، مشيرا إلى أن بلدية مؤتة والمزار ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد خطة مرورية لتنظيم السير والمركبات العمومية داخل مركز المدينة وأنه تم التنسيق مع شركة مياهنا لمعالجة أبرز مشكلات الصرف الصحي وتحديد مسارات جديدة لتحسين واقع النظافة في جميع الأحياء.