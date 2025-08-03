بلدية مؤتة والمزار الجنوبي تبحث أبرز القضايا الخدمية والتنظيمية

وعبر الأهالي عن حرصهم على دعم جهود البلدية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارة المحلية والمجتمع.
وطرحوا عددا من الملاحظات والمطالب، منها تنظيم حركة السير والمركبات العمومية في مركز مدينة مؤتة، نظرا لطبيعتها التجارية الحيوية على مستوى محافظة الكرك وما يترتب على ذلك من ازدحامات يومية تعيق الحركة وتؤثر على سلامة المشاة والمتسوقين.
وقال العبادلة إن هذا اللقاء يأتي في إطار سياسة الانفتاح والتشاركية مع المواطنين وفي إطار نهج البلدية في التفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي والانحياز لمطالب الناس واحتياجاتهم الخدمية بشفافية.
وأضاف إن هذه اللقاءات تمثل جوهر العمل البلدي الحقيقي القائم على الاستماع المباشر لمطالب المواطنين وتبنيها كأولويات عمل، مشيرا إلى أن بلدية مؤتة والمزار ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد خطة مرورية لتنظيم السير والمركبات العمومية داخل مركز المدينة وأنه تم التنسيق مع شركة مياهنا لمعالجة أبرز مشكلات الصرف الصحي وتحديد مسارات جديدة لتحسين واقع النظافة في جميع الأحياء.
وتم خلال اللقاء مناقشة مشكلة الصرف الصحي وتزايد الضغط على الشبكة في بعض الأحياء، الأمر الذي يستدعي حلولا تنسيقية مع الجهات المختصة، لا سيما بظل التوسع السكاني والعمراني في المنطقة إضافة إلى تحسين واقع النظافة في الأحياء السكنية والتجارية من خلال تكثيف الجهود وزيادة عدد الجولات الميدانية وتنظيم عمل فرق النظافة والضاغطات بشكل أكثر كفاءة.
-
أخبار متعلقة
-
دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك
-
إجراء عملية جراحية معقدة الأولى من نوعها لطفل بمستشفى الملك المؤسس
-
العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار
-
لجنة امانة عمان تقر اتفاقية بريدية ومساهمة بمشروع هندسة الاجراءات ومشاركة أوروبية
-
عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة مكونة من 38 شاحنة لغزة
-
الكشف عن سبب سقوط عمارة إربد
-
الضمان تُطلق خدمة إصدار براءة الذمة إلكترونياً للمتقاعدين وورثتهم المستحقين
-
نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025