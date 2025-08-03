الإثنين 2025-08-04 02:38 م
 

بلدية مؤتة والمزار الجنوبي تبحث أبرز القضايا الخدمية والتنظيمية

ل
أرشيفية
 
الأحد، 03-08-2025 11:18 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الجنوبي الدكتور عبد الله العبادلة، اليوم الأحد، في لقاء تشاوري موسع مع عدد من وجهاء وأهالي مدينة مؤتة، أبرز القضايا الخدمية والتنظيمية التي تهم سكان المدينة والتحديات التي تواجههم بشكل يومي.

اضافة اعلان


وعبر الأهالي عن حرصهم على دعم جهود البلدية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارة المحلية والمجتمع.


وطرحوا عددا من الملاحظات والمطالب، منها تنظيم حركة السير والمركبات العمومية في مركز مدينة مؤتة، نظرا لطبيعتها التجارية الحيوية على مستوى محافظة الكرك وما يترتب على ذلك من ازدحامات يومية تعيق الحركة وتؤثر على سلامة المشاة والمتسوقين.


وقال العبادلة إن هذا اللقاء يأتي في إطار سياسة الانفتاح والتشاركية مع المواطنين وفي إطار نهج البلدية في التفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي والانحياز لمطالب الناس واحتياجاتهم الخدمية بشفافية.


وأضاف إن هذه اللقاءات تمثل جوهر العمل البلدي الحقيقي القائم على الاستماع المباشر لمطالب المواطنين وتبنيها كأولويات عمل، مشيرا إلى أن بلدية مؤتة والمزار ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد خطة مرورية لتنظيم السير والمركبات العمومية داخل مركز المدينة وأنه تم التنسيق مع شركة مياهنا لمعالجة أبرز مشكلات الصرف الصحي وتحديد مسارات جديدة لتحسين واقع النظافة في جميع الأحياء.


وتم خلال اللقاء مناقشة مشكلة الصرف الصحي وتزايد الضغط على الشبكة في بعض الأحياء، الأمر الذي يستدعي حلولا تنسيقية مع الجهات المختصة، لا سيما بظل التوسع السكاني والعمراني في المنطقة إضافة إلى تحسين واقع النظافة في الأحياء السكنية والتجارية من خلال تكثيف الجهود وزيادة عدد الجولات الميدانية وتنظيم عمل فرق النظافة والضاغطات بشكل أكثر كفاءة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرك

أخبار محلية دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك

مستشفى

أخبار محلية إجراء عملية جراحية معقدة الأولى من نوعها لطفل بمستشفى الملك المؤسس

بربربر

فيديو منوع تالا صفوان ترد بحزن بعد هجوم صديقتها نانا وتكشف صدمتها من الخيانة

قل

فيديو منوع امرأة تسرق تاجًا ذهبياً بقيمة 250 ألف ليرة تركية لتجنب إحباط صديقها

قفل

فيديو منوع لعبة تركيب الأشكال ثلاثية الأبعاد من تصميم الفنان الرقمي جيسي ريتشاردز

يبر

فيديو منوع شاب يوثق ردة فعل أخيه المصاب بفوبيا المرتفعات على التلفريك

ل

المرأة والجمال كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار



 
 





الأكثر مشاهدة