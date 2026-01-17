الأحد 2026-01-18 12:47 ص

بلدية مؤتة والمزار تبحث آثار المنخفضات الجوية

جانب من الجولة
 
الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الدكتور عبدالله العبادلة، يرافقه عدد من أهالي مؤتة، المناطق المتضررة من المنخفضات الجوية الأخيرة التي شهدتها المدينة.

واستمع العبادلة خلال جولة من المواطنين الى ملاحظاتهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة ما يتعلق بشبكة تصريف مياه الأمطار باعتبارها أولوية قصوى ضمن خطط العمل البلدي للمرحلة المقبلة.


وأكد العبادلة أن سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم تأتي على رأس أولويات العمل البلدي، وأن البلدية لن تدخر جهدًا بمتابعة هذا الملف الحيوي وصولا إلى حلول مستدامة.

 
 


