بلدية مؤتة والمزار تبحث آثار المنخفضات الجوية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الدكتور عبدالله العبادلة، يرافقه عدد من أهالي مؤتة، المناطق المتضررة من المنخفضات الجوية الأخيرة التي شهدتها المدينة.

واستمع العبادلة خلال جولة من المواطنين الى ملاحظاتهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة ما يتعلق بشبكة تصريف مياه الأمطار باعتبارها أولوية قصوى ضمن خطط العمل البلدي للمرحلة المقبلة.