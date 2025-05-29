بلدية مادبا الكبرى تعلن عن خططها لتقديم خدماتها خلال عيد الاضحى

وقال رئيس البلدية عارف الرواجيح، إن البلدية أعدت خطتها لتنظيم آليات عمل المسالخ والأسواق، وأن الكوادر المعنية على أهبة الاستعداد لضمان ديمومة تقديم الخدمات أثناء عطلة العيد، خاصة مراقبي الصحة والأسواق.
وأشار إلى أن كوادر البلدية ستعمل على مدار الساعة للحد من انتشار الروائح جراء مخلفات الأضاحي، مشيرًا إلى تعزيز مواقع الذبح بعدد إضافي، وبالتنسيق مع لجنة السلامة العامة التي حددت 10 حظائر لبيع وذبح الأضاحي داخل المحافظة، لافتًا إلى أن الهدف هو السيطرة البيئية والصحية على الأماكن المخصصة لذلك، إضافة لسرعة التعقيم والرش.
وبين الرواجيح، أن هناك جولات صباحية ومسائية، للتأكد من سلامة الأضحية صحيًا، بهدف اتباع شروط السلامة العامة للمواطنين.
ودعا المواطنين إلى المحافظة على نظافة المناطق العامة والأثرية، وعدم ترك بقايا الطعام ومواد التغليف في أماكن التنزه، ما يعد استهتارًا بالمسؤولية المجتمعية والإساءة للأماكن العامة.
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