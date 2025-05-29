بلدية مادبا الكبرى تعلن عن خططها لتقديم خدماتها خلال عيد الاضحى

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية مادبا الكبرى، اليوم الخميس، خططها واستعداداتها لاستمرار تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، خاصة في ما يتعلق بأماكن ذبح الأضاحي.

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وقال رئيس البلدية عارف الرواجيح، إن البلدية أعدت خطتها لتنظيم آليات عمل المسالخ والأسواق، وأن الكوادر المعنية على أهبة الاستعداد لضمان ديمومة تقديم الخدمات أثناء عطلة العيد، خاصة مراقبي الصحة والأسواق.



وأشار إلى أن كوادر البلدية ستعمل على مدار الساعة للحد من انتشار الروائح جراء مخلفات الأضاحي، مشيرًا إلى تعزيز مواقع الذبح بعدد إضافي، وبالتنسيق مع لجنة السلامة العامة التي حددت 10 حظائر لبيع وذبح الأضاحي داخل المحافظة، لافتًا إلى أن الهدف هو السيطرة البيئية والصحية على الأماكن المخصصة لذلك، إضافة لسرعة التعقيم والرش.



وبين الرواجيح، أن هناك جولات صباحية ومسائية، للتأكد من سلامة الأضحية صحيًا، بهدف اتباع شروط السلامة العامة للمواطنين.