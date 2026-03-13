بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق

وشملت الحملة أعمال تنظيف المقابر وإزالة الأعشاب وتنظيم الممرات، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة في عدد من الحدائق العامة، تضمنت تنظيف المساحات الخضراء وصيانة الممرات والألعاب، بهدف توفير بيئة آمنة ومناسبة لمرتاديها.
وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة البلدية المستمرة للحفاظ على نظافة وجمالية المدينة، خاصة مع قرب حلول المناسبات التي يكثر فيها إقبال المواطنين على زيارة المقابر والحدائق.
وأضاف جوينات أن البلدية تواصل تنفيذ برامج النظافة والصيانة في مختلف مناطق البلدية، مؤكدًا حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على المرافق العامة.
