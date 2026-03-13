بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق

الوكيل الإخباري- بدأت كوادر بلدية مادبا الكبرى تنفيذ حملة نظافة وصيانة شملت المقابر والحدائق العامة في مدينة مادبا ، وذلك في إطار حرص البلدية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

وشملت الحملة أعمال تنظيف المقابر وإزالة الأعشاب وتنظيم الممرات، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة في عدد من الحدائق العامة، تضمنت تنظيف المساحات الخضراء وصيانة الممرات والألعاب، بهدف توفير بيئة آمنة ومناسبة لمرتاديها.



وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة البلدية المستمرة للحفاظ على نظافة وجمالية المدينة، خاصة مع قرب حلول المناسبات التي يكثر فيها إقبال المواطنين على زيارة المقابر والحدائق.