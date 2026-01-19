بلدية مادبا تحدد 13 بؤرة ساخنة للتعامل مع الأمطار الغزيرة

وأضاف، أن معالجة هذه البؤر كفيلة بتحويل بلدية مادبا الكبرى إلى مدينة قادرة على التعامل مع كميات الأمطار الكبيرة كالتي شهدتها المدينة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن لجنة فنية من البلدية أعدت تقريرًا لتصورات شاملة لمعالجة مشاكل البنية التحتية خلال العام الحالي في حال توفر التمويل اللازم.
ويركز التقرير على تركيب عبارات إضافية ومناهل، وإنشاء عبارات صندوقية وأنبوبية كبيرة، وتعميق مجاري الأودية، وتنفيذ خطوط تصريف مياه الأمطار، وشراء آليات كبيرة لفتح وتعميق الأودية وزيادة عدد المناهل في المدينة.
وأوضح جوينات أن البلدية لم تنفذ منذ 20 عامًا عطاءات لإنشاء عبارات وأرصفة وأسوار لمنع حدوث الانجرافات في فصل الشتاء، عدا عن صغر حجم العبارات الحالية، بالإضافة إلى عدم وجود حرم للوديان التي جرى تنظيمها للسكن ما تسبب بإقامة المنازل فيها.
وبيّن أن البلدية نفذت إجراءات فورية وعاجلة لمعالجة الأضرار الناتجة عن كميات الأمطار الكبيرة، ومن بينها إصدار تعليمات بمنع إنشاء المنازل في مجاري الأودية، ووقف الاعتداءات عليها، والعمل على توسعتها وتعميقها لاستيعاب كميات المياه، فيما ستضطر البلدية إلى استملاك بعض الأبنية وعددها خمسة منازل مقامة على الأودية لإخلائها من سكانها.
ولفت إلى أن البلدية أجرت صيانة فورية وترقيعًا لبعض الشوارع المتأثرة بشكل كبير من الأمطار لتخفيف الأضرار، وستنفذ خلطة إسفلتية لعدد من الشوارع التي تحتاج إلى ذلك بسبب تعرضها للتآكل.
وأكد جوينات أن البلدية باشرت بتقييم المواقع التي تأثرت بالأمطار، وأعدت دراسات لحل هذه المشاكل عن طريق استدراج عروض وعطاءات، كما باشرت بتوسعة عبارات تصريف المياه الصغيرة لاستيعاب كميات كبيرة من المياه.
وأشار إلى أن البلدية قامت بالتعاون مع المقاولين على استئجار آليات ثقيلة لتنظيف وتعميق مجاري الوديان الرئيسة، واستئجار صهاريج لتصريف المياه ومضخات لمواجهة أي طارئ.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة
-
عامل وطن في جرش يتعرض لحادث دهس أثناء العمل - صورة
-
الأردن يعزي إسبانيا
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية
-
شركات توزيع الكهرباء: لم نشارك في اجتماع لجنة الطاقة النيابية ولا نحمل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المواطنين
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 218 قرب محطة شويعر الأمنية
-
وفاتان و 5 إصابات بحوادث سير مؤسفة خلال 24 ساعة
-
ضباب كثيف على الصحراوي وبعض مناطق المملكة - فيديو