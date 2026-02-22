الأحد 2026-02-22 02:57 م

بلدية مادبا تضبط 30 مخالفة في الأسواق منذ بداية رمضان
 
الوكيل الإخباري- ضبطت الدائرة الصحية في بلدية مادبا الكبرى خلال جولاتها الميدانية على الأسواق 30 مخالفة من مواد غذائية مخالفة واعتداء على الأرصفة وبسطات.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى هيثم جوينات، إن حملات الرقابة التي تنفذها البلدية بالتعاون مع لجنة السلامة العامة في المحافظة تركز على المواد الغذائية التي تستهلك في رمضان مثل العصائر الرمضانية والقطايف والجوز والجبنة والأسماك واللحوم والدواجن لضمان غذاء صحي للمواطن.

وأضاف إنه تم تكثيف عمل آليات البلدية لرفع النفايات من خلال 3 شفتات يوميا، حيث ترفع 300 طن يوميا، واستمرار عمل فرق الصيانة للإنارة والزينة الرمضانية واستداماتها.

وبين أن البلدية ستنفذ عددا من الأنشطة الرمضانية وفي مقدمتها تنفيذ إفطار رمضاني للأيتام وآخر لعمال الوطن وموظفي البلدية، فيما سيتم تنفيذ أمسيات ثقافية تعنى بالشأن الثقافي في مادبا.
 
 


