بلدية مادبا تفتتح مشتلها الزراعي النموذجي

الوكيل الإخباري- افتتحت بلدية مادبا الكبرى، اليوم الأربعاء، مشتلها الزراعي النموذجي في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية البيئية والزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الخضراء في مدينة مادبا.

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ويحتوي المشتل على أنظمة حديثة للزراعة المائية، تشمل نظام "الأكوابونيك" الذي يجمع بين تربية الأسماك والزراعة المائية، ونظام الدتش باكت المستخدم في زراعة المحاصيل المثمرة، ونظام الأنابيب لإنتاج الخضروات الورقية والنباتات العطرية، إضافة إلى نظام الأحواض العائمة الذي يوفر بيئة مثالية لنمو النباتات وزيادة إنتاجيتها مع ترشيد استهلاك المياه.