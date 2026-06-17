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بلدية مادبا تفتتح مشتلها الزراعي النموذجي

بلدية مادبا الكبرى
بلدية مادبا الكبرى
 
الأربعاء، 17-06-2026 03:37 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت بلدية مادبا الكبرى، اليوم الأربعاء، مشتلها الزراعي النموذجي في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية البيئية والزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الخضراء في مدينة مادبا.

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ويحتوي المشتل على أنظمة حديثة للزراعة المائية، تشمل نظام "الأكوابونيك" الذي يجمع بين تربية الأسماك والزراعة المائية، ونظام الدتش باكت المستخدم في زراعة المحاصيل المثمرة، ونظام الأنابيب لإنتاج الخضروات الورقية والنباتات العطرية، إضافة إلى نظام الأحواض العائمة الذي يوفر بيئة مثالية لنمو النباتات وزيادة إنتاجيتها مع ترشيد استهلاك المياه.


وقال رئيس لجنة البلدية، المهندس هيثم جوينات، إن المشتل أحد المشاريع الريادية التي نفذتها البلدية لدعم مشاريع التشجير والتجميل في مختلف مناطق المدينة، حيث يضم مجموعة من البيوت البلاستيكية المجهزة لإنتاج ورعاية نباتات الزينة الداخلية والخارجية والأشجار المحلية، إلى جانب منطقة متخصصة لإكثار النباتات والمحافظة على التنوع النباتي المحلي.

 
 


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