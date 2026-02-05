بلدية مادبا تكرم 100 يتيم بمناسبة عيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- كرمت بلدية مادبا الكبرى، بالتعاون مع مديرية أوقاف مادبا، 100 طفل يتيم من أبناء المحافظة، احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وتجسيدًا للتوجيهات الملكية الداعية إلى رعاية الأطفال الأيتام.

