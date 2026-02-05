الخميس 2026-02-05 05:06 م

بلدية مادبا تكرم 100 يتيم بمناسبة عيد ميلاد الملك

بلدية مادبا
الخميس، 05-02-2026 04:29 م

الوكيل الإخباري-    كرمت بلدية مادبا الكبرى، بالتعاون مع مديرية أوقاف مادبا، 100 طفل يتيم من أبناء المحافظة، احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وتجسيدًا للتوجيهات الملكية الداعية إلى رعاية الأطفال الأيتام.

وقال رئيس لجنة بلدية مادبا، المهندس هيثم جوينات، إن البلدية أقامت، بهذه المناسبة، احتفالية مميزة للأطفال الأيتام، جرى خلالها تكريمهم وتقديم جوائز نقدية وعينية، لإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

 
 


