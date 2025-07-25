بلدية مادبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية

الوكيل الإخباري- تعكف بلدية مادبا الكبرى على تنفيذ خطة شاملة تنتهجها لتهيئة بيئة حضرية تعكس صورة المدينة الحضارية المشرقة أمام زوارها وسكانها على حد سواء.

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