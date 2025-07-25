بلدية مادبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية

وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى هيثم الجوينات، إن كوادر بلدية مادبا الكبرى نفذت اليوم الجمعة، حملة نظافة شاملة استهدفت شارع الربط الدائري (شارع مكة المكرمة)، مشيرًا إلى أن الحملة شملت تنظيف الساحات العامة وإزالة الأنقاض والمخلفات المتراكمة، إلى جانب أعمال دهان للأرصفة لإضفاء لمسة جمالية على مداخل ومخارج الشارع الحيوي.
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