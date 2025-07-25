الجمعة 2025-07-25 08:58 م
 

بلدية مادبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية

بلدية مادبا الكبرى
بلدية مادبا
 
الجمعة، 25-07-2025 08:48 م

الوكيل الإخباري-    تعكف بلدية مادبا الكبرى على تنفيذ خطة شاملة تنتهجها لتهيئة بيئة حضرية تعكس صورة المدينة الحضارية المشرقة أمام زوارها وسكانها على حد سواء.

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وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى هيثم الجوينات، إن كوادر بلدية مادبا الكبرى نفذت اليوم الجمعة، حملة نظافة شاملة استهدفت شارع الربط الدائري (شارع مكة المكرمة)، مشيرًا إلى أن الحملة شملت تنظيف الساحات العامة وإزالة الأنقاض والمخلفات المتراكمة، إلى جانب أعمال دهان للأرصفة لإضفاء لمسة جمالية على مداخل ومخارج الشارع الحيوي.

 
 
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