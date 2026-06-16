الثلاثاء 2026-06-16 04:26 م

بلدية معاذ بن جبل تحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة

علم الأردن
علم الاردن
 
الثلاثاء، 16-06-2026 03:52 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت بلدية معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية، مساء أمس الاثنين، بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة فعاليات رسمية وأهلية وممثلين عن المجتمع المحلي.

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وقال راعي الحفل النائب مجحم الصقور، إن ذكرى الاستقلال والمناسبات الوطنية تشكل محطات مضيئة نستذكر فيها حجم الإنجازات التي حققها الأردن على مدى العقود الماضية، والنهضة الشاملة التي شهدتها مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة والتفاف الأردنيين حول وطنهم.

 
 


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