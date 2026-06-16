بلدية معاذ بن جبل تحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة

وقال راعي الحفل النائب مجحم الصقور، إن ذكرى الاستقلال والمناسبات الوطنية تشكل محطات مضيئة نستذكر فيها حجم الإنجازات التي حققها الأردن على مدى العقود الماضية، والنهضة الشاملة التي شهدتها مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة والتفاف الأردنيين حول وطنهم.
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