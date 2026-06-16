بلدية معاذ بن جبل تحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة

الوكيل الإخباري- احتفلت بلدية معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية، مساء أمس الاثنين، بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة فعاليات رسمية وأهلية وممثلين عن المجتمع المحلي.

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