بلدية معان الكبرى ترفع الجاهزية القصوى وتفعل خطة طوارئ شاملة

بدأت بلدية معان الكبرى، اليوم الاثنين، حملة واسعة النطاق في مختلف مناطق المحافظة استعداداً لفصل الشتاء، تتضمن إعادة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية ومداخل ومخارج العبارات، إلى جانب تنظيف مناهل تصريف
الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية معان الكبرى، الأربعاء، عن رفع درجة الجاهزية القصوى وتفعيل خطة الطوارئ الشاملة، بالتزامن مع تأثر المملكة بمنخفض جوي، حيث فعّلت البلدية غرفة الطوارئ الرئيسية للعمل على مدار 24 ساعة لضمان الاستجابة السريعة لكافة البلاغات والملاحظات.

وأكد نائب رئيس لجنة بلدية معان الكبرى، راكان الروّاد، أن البلدية لن تدخر جهداً في حماية المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ، ضمن أعلى درجات الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية.


وأشار الروّاد أن البلدية أجرت تحليلاً للمعلومات الواردة من دائرة الأرصاد الجوية وغرفة العمليات في وزارة الإدارة المحلية، واتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية والوقائية لضمان سلامة المواطنين والبنية التحتية، شملت تفقد الأودية والمناطق المنخفضة، وتنظيف المناهل والعبّارات الصندوقية ومجاري السيول، إضافة إلى تفقد البؤر ساخنة ضمن مناطق الاختصاص.

 
 


أخبار محلية توضيح حكومي حول الدواجن في الأردن

عربي ودولي الجيش اللبناني: سقوط صاروخ إيراني في الأراضي اللبنانية

مصفاة البترول الأردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال

أخبار محلية "مصفاة البترول": مخزون الشركة آمن ويغطي الطلب المحلي دون انقطاع

الطقس أمطار رعدية غزيرة وبرد في جنوب المملكة وتحذيرات من السيول

أخبار محلية مدارس تقرر تعطيل دوام الخميس - اسماء "تحديث"

توضيح هام من نقيب المحروقات حول أسعار المشتقات النفطية في الأردن

أخبار محلية نقيب المحروقات: الحكومة تدرس خيارات عدة فيما يتعلق بأسعار المحروقات

"أشغال إربد": عطاء لتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول

أخبار محلية "أشغال إربد": عطاء لتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول



 






