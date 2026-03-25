بلدية معان الكبرى ترفع الجاهزية القصوى وتفعل خطة طوارئ شاملة

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية معان الكبرى، الأربعاء، عن رفع درجة الجاهزية القصوى وتفعيل خطة الطوارئ الشاملة، بالتزامن مع تأثر المملكة بمنخفض جوي، حيث فعّلت البلدية غرفة الطوارئ الرئيسية للعمل على مدار 24 ساعة لضمان الاستجابة السريعة لكافة البلاغات والملاحظات.

وأكد نائب رئيس لجنة بلدية معان الكبرى، راكان الروّاد، أن البلدية لن تدخر جهداً في حماية المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ، ضمن أعلى درجات الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية.