بلدية معان الكبرى تطلق حملة رش للمحافظة على البيئة

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية معان الكبرى حملة لرش المبيدات الحشرية ضمن جهودها الوقائية للحد من انتشار الحشرات تزامنا مع دخول فصل الصيف، وبما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة، وتحسين الواقع البيئي في المدينة.





وأكدت البلدية أن مديرية الشؤون الصحية والبيئية وضعت خطة ميدانية اعتبارا من الأحد، وتشمل مختلف أحياء مدينة معان.



وقالت البلدية، إن أعمال الرش ستنفذ خلال الفترة المسائية من السادسة وحتى التاسعة مساءً، حيث ستنطلق الجولات من الأحياء الغربية، على أن تستكمل وفق برنامج زمني يغطي باقي المناطق، داعية المواطنين إلى التعاون مع كوادر الحملة واتباع الإرشادات الوقائية اللازمة، وبما يضمن السلامة العامة ويحقق أقصى فائدة من عمليات الرش، وأهمية توعية الأطفال بضرورة الابتعاد عن مركبات الرش حفاظا على سلامتهم.





