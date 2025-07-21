بلدية معان تبدأ حملة للحد من التعديات على الطرق والأرصفة

وأشار إلى أن البلدية ستنفذ جولات تفتيشية على الأرصفة والشوارع للتأكد من خلوها من أي تعديات أو إشغالات تعيق حركة المشاة والمركبات، سواء من خلال وضع العوائق الثابتة أو المتحركة أو استخدام الأرصفة لعرض البضائع ومواد البناء أو التعدي عليها بالبسطات العشوائية أو استغلالها كمواقف خاصة.
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