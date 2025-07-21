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بلدية معان تبدأ حملة للحد من التعديات على الطرق والأرصفة

معان
معان
 
الإثنين، 21-07-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت بلدية معان الكبرى اليوم الاثنين، حملة توعوية مكثفة للحد من إشغال الطرق العامة والأرصفة، وذلك ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري للمدينة.

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وقال رئيس لجنة بلدية معان عاصم النهار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية بدأت بتوعية أصحاب البسطات والمحال التجارية في مدينة معان بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تمنع إشغال الطرق والأرصفة، مؤكدة أنها ستقوم خلال فترة الحملة بمراقبة التعديات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين لاحقا، وأن البلدية لن تسمح بأي حال من الأحوال بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة والاستفادة منها بأمان ويسر.


وأشار إلى أن البلدية ستنفذ جولات تفتيشية على الأرصفة والشوارع للتأكد من خلوها من أي تعديات أو إشغالات تعيق حركة المشاة والمركبات، سواء من خلال وضع العوائق الثابتة أو المتحركة أو استخدام الأرصفة لعرض البضائع ومواد البناء أو التعدي عليها بالبسطات العشوائية أو استغلالها كمواقف خاصة.

 
 
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