بلدية معان تدعو أصحاب المحال التجارية لتجديد رخص المهن تفاديا للغرامات

وأكدت البلدية في بيان، أن المستثمرين وأصحاب المهن والتجار يستطيعون تجديد رخصهم إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مقر البلدية، ما يسهم بتبسيط الإجراءات وتخفيض الوقت والجهد والتكاليف، ضمن مساعي التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتحفيزية التي تنتهجها البلدية للتسهيل على المواطنين ومنحهم الفرصة لتصويب أوضاعهم وتجديد تراخيصهم المهنية، بطريقة ميسرة ومباشرة.
وأوضحت البلدية أنها ستوجه إنذارات شفهية وخطية مسبقة لأصحاب المحال غير الملتزمين وستبدأ بتنفيذ جولات تفتيشية ميدانية على المنشآت التي لم تلتزم بتجديد رخصها بعد انتهاء المهلة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدية.
ودعت البلدية جميع التجار ممن لديهم استفسارات أو يحتاجون لدعم فني إلى مراجعة قسم رخص المهن في مبنى بلدية معان الكبرى.
وشددت على حرصها المستمر على دعم القطاع التجاري وتوفير بيئة منظمة ومحفزة للاستثمار، مؤكدة التزامها بتقديم خدمات فاعلة وميسرة تخدم أبناء المجتمع المحلي وتسهم بتعزيز التنمية الاقتصادية في المدينة.
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