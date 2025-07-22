بلدية معان تدعو أصحاب المحال التجارية لتجديد رخص المهن تفاديا للغرامات

الوكيل الإخباري- دعت بلدية معان الكبرى، اليوم الثلاثاء، أصحاب المحال التجارية غير المجددين لرخص المهن أو الذين لم يستكملوا إجراءات الترخيص إلى ضرورة الإسراع في تصويب أوضاعهم وترخيص محالهم، تفاديا لتراكم المبالغ المالية، إذ ستفرض غرامات إضافية مع بداية العام المقبل في حال عدم التزامهم بتجديد الرخص.

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وأكدت البلدية في بيان، أن المستثمرين وأصحاب المهن والتجار يستطيعون تجديد رخصهم إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مقر البلدية، ما يسهم بتبسيط الإجراءات وتخفيض الوقت والجهد والتكاليف، ضمن مساعي التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.



وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتحفيزية التي تنتهجها البلدية للتسهيل على المواطنين ومنحهم الفرصة لتصويب أوضاعهم وتجديد تراخيصهم المهنية، بطريقة ميسرة ومباشرة.



وأوضحت البلدية أنها ستوجه إنذارات شفهية وخطية مسبقة لأصحاب المحال غير الملتزمين وستبدأ بتنفيذ جولات تفتيشية ميدانية على المنشآت التي لم تلتزم بتجديد رخصها بعد انتهاء المهلة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدية.

ودعت البلدية جميع التجار ممن لديهم استفسارات أو يحتاجون لدعم فني إلى مراجعة قسم رخص المهن في مبنى بلدية معان الكبرى.