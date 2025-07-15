بلدية معان تطلق خدمة "واتساب" لتلقي الاستفسارات والشكاوى من المواطنين

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البلدية لتطوير قنوات الاتصال مع المجتمع المحلي، وتقديم خدمة فعالة تتسم بسرعة التفاعل مع احتياجات المواطنين وملاحظاتهم بشكل فوري، بما يسهم في تسريع عملية التواصل وتحقيق استجابة أفضل.
وأكد رئيس لجنة بلدية معان عاصم النهار، أن الخدمة تندرج ضمن تبني البلدية لأفضل السياسات التي تركز على تقليص المسافات مع المواطنين، وتعزيز القرب منهم من خلال الهواتف المحمولة المتوفرة بأيديهم، وذلك في إطار تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن تحقيق رضا المتعاملين، والاستجابة لاستفساراتهم، وتسهيل حصولهم على خدمات البلدية بمرونة وكفاءة عالية.
وبين أن الخدمة تمكن المتعاملين من الوصول إليها في أي وقت وأي مكان، دون الحاجة لزيارة مقر البلدية لتقديم استفساراتهم، ما يسهم في تسريع الحصول على الخدمة، واختصار الوقت والجهد والتكلفة على متعامليها.
وأضاف أن الرقم المخصص ضمن خدمتها الجديدة لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات تم تفعيله على مدار الساعة وهو 0795134666، لتضيف بذلك ميزة جديدة تعزز من تواصلها مع جميع شرائح المجتمع.
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