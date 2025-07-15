بلدية معان تطلق خدمة "واتساب" لتلقي الاستفسارات والشكاوى من المواطنين

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية معان الكبرى اليوم الثلاثاء، خدمة تفاعلية جديدة تتيح للمواطنين إمكانية التواصل المباشر مع البلدية، من خلال أجهزة الهواتف المحمولة عبر تطبيق (واتساب)، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة وتسهيل تقديم الملاحظات والاستفسارات والشكاوى.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البلدية لتطوير قنوات الاتصال مع المجتمع المحلي، وتقديم خدمة فعالة تتسم بسرعة التفاعل مع احتياجات المواطنين وملاحظاتهم بشكل فوري، بما يسهم في تسريع عملية التواصل وتحقيق استجابة أفضل.



وأكد رئيس لجنة بلدية معان عاصم النهار، أن الخدمة تندرج ضمن تبني البلدية لأفضل السياسات التي تركز على تقليص المسافات مع المواطنين، وتعزيز القرب منهم من خلال الهواتف المحمولة المتوفرة بأيديهم، وذلك في إطار تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن تحقيق رضا المتعاملين، والاستجابة لاستفساراتهم، وتسهيل حصولهم على خدمات البلدية بمرونة وكفاءة عالية.



وبين أن الخدمة تمكن المتعاملين من الوصول إليها في أي وقت وأي مكان، دون الحاجة لزيارة مقر البلدية لتقديم استفساراتهم، ما يسهم في تسريع الحصول على الخدمة، واختصار الوقت والجهد والتكلفة على متعامليها.