بلدية معان تطلق منظومة موحدة للشكاوى والاقتراحات وفق معايير التميز الحكومي

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية معان الكبرى اليوم الثلاثاء، منظومة موحدة لإدارة شكاوى وملاحظات واقتراحات المواطنين، من خلال اعتماد إجراءات تشغيل موحدة (SOP)، بهدف تنظيم عملية استقبال الملاحظات ومتابعتها، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وجودة الخدمات البلدية.

وأكدت البلدية أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توفير قنوات اتصال رسمية وآمنة تضمن سرية المعلومات وخصوصية المشتكي، وتسهم في سرعة الاستجابة ومعالجة الملاحظات ضمن مدد زمنية واضحة، بما ينسجم مع رؤية ومعايير التميز الحكومي.



وأوضحت أن النظام لا يقتصر على استقبال الشكاوى فقط، بل يشمل أيضا المقترحات التطويرية والاستفسارات العامة وبلاغات النزاهة والامتثال، حيث سيتم التعامل مع جميع المدخلات عبر نظام إحالة داخلي يضمن تحويل الطلب إلى المديرية المختصة، ومنحه رقما مرجعيا يتيح للمواطن متابعة معاملته حتى إغلاقها رسميا.



كما بينت أن المنظومة تعتمد تصنيفا واضحا للملاحظات وفق مستويات الأولوية، وحددت مجموعة من القنوات الرسمية المعتمدة لضمان وصول الخدمة إلى مختلف فئات المجتمع، تشمل رقم واتساب موحد (0795134666) يستقبل الملاحظات على مدار الساعة، بما في ذلك الرسائل المدعمة بالصور والموقع الجغرافي، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي لبلدية معان الكبرى⁠، والبريد الإلكتروني الرسمي ([email protected])، وصندوق الشكاوى والملاحظات داخل مبنى البلدية.



وشددت البلدية على أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية لضمان توثيق الملاحظات وحفظ حقوق المواطنين وسهولة المتابعة، مؤكدة أن التعامل الرسمي مع الشكاوى سيكون حصرا عبر القنوات المعتمدة لضمان الدقة وعدم ضياع أي طلب.



وأشارت إلى أن المنظومة تتضمن آلية لقياس رضا المتعاملين بعد إغلاق كل ملاحظة، من خلال التواصل مع مقدمي الشكاوى لتقييم مستوى الاستجابة وجودة الحل، بما يساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية شهرية تساعد البلدية على تحديد فجوات الأداء وتحسين الخدمات.