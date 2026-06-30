الثلاثاء 2026-06-30 06:58 م

بلدية معان تواصل خطتها لتحسين البنية التحتية

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 06:03 م

الوكيل الإخباري - تواصل بلدية معان الكبرى ضمن خطتها التنفيذية لتحسين البنية التحتية جهودها الحثيثة في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمشاريع فتح وتعبيد الشوارع في مختلف مناطق المدينة.

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وقام رئيس لجنة البلدية عاصم النهار ونائب رئيس اللجنة راكان الرواد بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل في المواقع، حيث تم الاطلاع على آخر المستجدات، والتأكد من سير الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة والجدول الزمني المحدد بحضور المهندس المشرف والمقاول المنفذ للعطاء.


وتأتي هذه الأعمال في إطار حرص البلدية الدائم على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالبنية التحتية لتكون أكثر كفاءة وخدمة لأهالينا، وتسهيلاً للحركة المرورية.

 
 


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