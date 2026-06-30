بلدية معان تواصل خطتها لتحسين البنية التحتية

الوكيل الإخباري - تواصل بلدية معان الكبرى ضمن خطتها التنفيذية لتحسين البنية التحتية جهودها الحثيثة في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمشاريع فتح وتعبيد الشوارع في مختلف مناطق المدينة.

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وقام رئيس لجنة البلدية عاصم النهار ونائب رئيس اللجنة راكان الرواد بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل في المواقع، حيث تم الاطلاع على آخر المستجدات، والتأكد من سير الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة والجدول الزمني المحدد بحضور المهندس المشرف والمقاول المنفذ للعطاء.