السبت 2026-03-28 10:41 م

بلدية معدي تحذر من ارتفاع منسوب سيل الزرقاء

السبت، 28-03-2026 09:33 م

الوكيل الإخباري-    دعا رئيس لجنة بلدية معدي باسل الحبيس المواطنين إلى تجنب التواجد بالقرب من مجرى سيل الزرقاء في ظل تدفق المياه من سد الملك طلال ومخاوف من ارتفاع مفاجئ في منسوب المياه بمجرى السيل نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة.

اضافة اعلان


وأضاف الحبيس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن هذا التنبيه يأتي في وقت تشهد فيه المملكة تقلبات جوية تشكل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات، مبينا أن ارتفاع درجات الحرارة لمنطقة وادي الأردن واكتساب المنطقة خضرة الربيع أدت إلى زيادة حركة المتنزهين على امتداد جريان السيل مع أطفالهم في وقت يحتمل فيه ازدياد ارتفاع منسوب المياه فجأة ما يرفع من احتمالات مخاطر دهم مياه السيل للمتواجدين بجواره.

 
 


أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السائقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تحظر تصدير البنزين اعتبارا من نيسان

علم العراق

عربي ودولي قتيلان من الشرطة العراقية في استهداف في الموصل

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي

فلسطين استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس في سجون الاحتلال الإسرائيلي

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

عربي ودولي 11شهيدا و 5 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يستنكر الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة

أمانة عمان

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اعتباراً من صباح غد



 






الأكثر مشاهدة