بلدية ناعور: تفعيل كاميرات مراقبة لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية ناعور الكبرى ماهر العدوان، الثلاثاء، إن البلدية ستفعل كاميرات مراقبة الجمعة المقبل لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي، عن طريق موظفي الضابطة العدلية الذين تم تعيينهم عن طريق وزارة الإدارة المحلية.

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وأوضح العدوان أن تفعيل الكاميرات يهدف لمراقبة وضبط المخالفين، مبينا أن المخالفين سيحالون إلى الحاكم الإداري ومحكمة البلدية، وفق ما أوردته قناة المملكة.