بلدية ناعور: تفعيل كاميرات مراقبة لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي

وأوضح العدوان أن تفعيل الكاميرات يهدف لمراقبة وضبط المخالفين، مبينا أن المخالفين سيحالون إلى الحاكم الإداري ومحكمة البلدية، وفق ما أوردته قناة المملكة.
وأشار إلى أن منطقة ناعور تأتي بعد عجلون وجرش من حيث الغابات الحرجية والأشجار، ورغم وجود شراكة بين البلدية ووزارتي الزراعة والبيئة، إلا أن هناك صعوبة في الحد من هذه الظاهرة.
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