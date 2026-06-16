الثلاثاء 2026-06-16 09:10 م

بلدية ناعور: تفعيل كاميرات مراقبة لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي

غ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 08:24 م

الوكيل الإخباري-  قال رئيس لجنة بلدية ناعور الكبرى ماهر العدوان، الثلاثاء، إن البلدية ستفعل كاميرات مراقبة الجمعة المقبل لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي، عن طريق موظفي الضابطة العدلية الذين تم تعيينهم عن طريق وزارة الإدارة المحلية.

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وأوضح العدوان أن تفعيل الكاميرات يهدف لمراقبة وضبط المخالفين، مبينا أن المخالفين سيحالون إلى الحاكم الإداري ومحكمة البلدية، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وأشار إلى أن منطقة ناعور تأتي بعد عجلون وجرش من حيث الغابات الحرجية والأشجار، ورغم وجود شراكة بين البلدية ووزارتي الزراعة والبيئة، إلا أن هناك صعوبة في الحد من هذه الظاهرة.

 
 


gnews

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