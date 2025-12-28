بلديتا جرش وعجلون تتعاملان مع 39 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

وقال الناطق الإعلامي لبلدية عجلون محمود بني فواز إن البلدية تعاملت منذ أمس السبت مع قرابة 18 ملاحظة كان أغلبها تجمعات للمياه وانسداد بعض مناهل شبكة تصريف مياه الأمطار نتيجة انجراف الأتربة والأوساخ إلى جانب انجراف أتربة وحجارة في عدد من الشوارع.
وأوضح أن كوادر البلدية تعاملت مع جميع الملاحظات الواردة، مؤكداً جاهزية البلدية من خلال خطة مسبقة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية خاصة أن محافظة عجلون تشهد كميات كبيرة من الأمطار خلال فصل الشتاء.
من جهة أخرى، بين مدير وحدة الأزمات والطوارئ في بلدية جرش علاء الطنطاوي، أن البلدية تعاملت مع قرابة 21 ملاحظة، شملت انجراف حجارة وتجمعات مائية ومداهمة مياه لبعض المنازل، إضافة إلى إغلاق عبارات تصريف مياه.
وأضاف أن فرق الطوارئ المناوبة تعاملت مع جميع الملاحظات في المناطق التابعة للبلدية كما تعاملت مع عدد من المركبات التي تعطلت على الطرق بسبب الأحوال الجوية.
وأشار الطنطاوي إلى وجود نحو 5 غرف عمليات في مناطق البلدية من بينها غرفة عمليات رئيسية داخل مبنى البلدية لتلقي الشكاوى والملاحظات وتحويلها بشكل مباشر إلى الفرق الميدانية المختصة للتعامل معها.
