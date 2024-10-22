بلينكن في الأردن الأربعاء في إطار جولته للشرق الأوسط

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنّ بلينكن "سيناقش أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وسيدعو أيضا إلى "حلّ دبلوماسي" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيث امتنعت الولايات المتّحدة حتى الآن عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
كما سيتطرق بلينكن إلى قضايا "اليوم التالي" للحرب في غزة في ما يتعلق بمسائل إعادة إعمار القطاع والتي ستستغرق وقتا طويلا.
-
أخبار متعلقة
-
علماءُ ومفكّرون يناقشون في الجامعة الأردنية تعزيز القيم في التّعليم الجامعيّ
-
الملك وولي العهد يصلان الرياض ومحمد بن سلمان في مقدمة المستقبلين
-
الضمان الاجتماعي يعلن عن منح دراسية لأبناء المتقاعدين
-
الجمعية العلمية لهشاشة العظام تعقد يوما علميا
-
تنظيم الاتصالات تشارك بأعمال الندوة العالمية للتقييس
-
السفير العضايلة يبحث مع وزير التعليم العالي المصري سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
-
20 قرشا إرتفاع سعر كيلو الخيار في السوق المركزي
-
مطالبات بتقليص المقرر المطلوب لامتحان التوجيهي لهذه المواد