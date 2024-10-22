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بلينكن في الأردن الأربعاء في إطار جولته للشرق الأوسط

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الثلاثاء، 22-10-2024 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   - يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة الأردن، يوم غد الأربعاء، في إطار جولته الشرق أوسطية الحادية عشرة الرامية الى بحث تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة، بحسب واشنطن تايمز.

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنّ بلينكن "سيناقش أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وسيدعو أيضا إلى "حلّ دبلوماسي" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيث امتنعت الولايات المتّحدة حتى الآن عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".


كما سيتطرق بلينكن إلى قضايا "اليوم التالي" للحرب في غزة في ما يتعلق بمسائل إعادة إعمار القطاع والتي ستستغرق وقتا طويلا.

 
gnews

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