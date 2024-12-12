بلينكن يصل إلى العقبة مستهلا جولته لبحث الأزمة في سوريا

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الوكيل الإخباري- وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إلى الأردن مستهلا جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق وكالة فرانس برس. اضافة اعلان





ويلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، بلينكن في العقبة، كما يليه لقاء آخر مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.



ويجري بلينكن محادثات في مدينة العقبة، سيؤكد خلالها دعم الولايات المتحدة عملية انتقالية شاملة بقيادة سورية إلى حكومة مسؤولة وممثلة، بحسب الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

وكان الصفدي، بحث الثلاثاء، مع بلينكن، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.



وجاء الحديث خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من نظيره الأميركي، بحثا خلاله أيضا إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع وتطورات الأوضاع في سوريا.



وحدد بلينكن معايير الانتقال السياسي في سوريا، مشيرا إلى أن واشنطن ستعترف بحكومة سورية مستقبلية ترقى إلى مستوى هيئة حاكمة موثوقة وشاملة وغير طائفية.









