بمساحة 200 دونم .. رئيس الوزراء يعلن عن إنشاء حديقة عامة جديدة في المفرق

وأوضح حسّان أن الحديقة ستوفر متنفساً طبيعياً لأهالي المحافظة، وستتضمن مساحات خضراء واسعة ومرافق متعددة للأطفال والأسر.
وأضاف أن العمل في تنفيذ المشروع سيبدأ فوراً، بهدف تحسين جودة الحياة في المنطقة وتوفير بيئة ترفيهية صحية للمواطنين.
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