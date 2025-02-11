 
الثلاثاء 2025-02-11 11:24 ص
 

بمساحة 200 دونم .. رئيس الوزراء يعلن عن إنشاء حديقة عامة جديدة في المفرق

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 11-02-2025 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان عن بدء الإجراءات لإنشاء حديقة عامة جديدة في محافظة المفرق، على مساحة 200 دونم بالقرب من جامعة آل البيت.اضافة اعلان


وأوضح حسّان أن الحديقة ستوفر متنفساً طبيعياً لأهالي المحافظة، وستتضمن مساحات خضراء واسعة ومرافق متعددة للأطفال والأسر.

وأضاف أن العمل في تنفيذ المشروع سيبدأ فوراً، بهدف تحسين جودة الحياة في المنطقة وتوفير بيئة ترفيهية صحية للمواطنين.
 
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