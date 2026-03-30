بمشاركة الأردن .. اجتماع وزاري خليجي روسي لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

ويُعقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي.
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، قال في بيان، إن الاجتماع المشترك مع الأردن وروسيا يأتي لبحث ومناقشة تداعيات "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون والأردن"، إضافة إلى التطورات الخطيرة في المنطقة وانعكاساتها السلبية التي طالت العالم أجمع.
وأشار البديوي إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيشارك في الاجتماع.
واندلعت حرب إيران في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية.
في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه دول في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة: المعلومات الطبية والصحية للأردنيين مُصانة ومحمية بالكامل
-
الطاقة: استيراد المملكة للنفط العراقي ليس مجانا
-
رئيس الوزراء يوجه بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية
-
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: هذه الاتفاقية لا تمس بسيادة الأردن
-
"الأوقاف" تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 30 دقيقة
-
خبراء: توجيهات ولي العهد خارطة طريق لتطوير بيئة الشركات الناشئة
-
توضيح حكومي هام لجميع المواطنين حول سلاسل التوريد
-
الأشغال تباشر أعمال صيانة لمدخل مدينة العقبة