الإثنين 2026-03-30 01:18 م

بمشاركة الأردن .. اجتماع وزاري خليجي روسي لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

بمشاركة الأردن .. اجتماع وزاري خليجي روسي لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية
بمشاركة الأردن .. اجتماع وزاري خليجي روسي لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية
 
الإثنين، 30-03-2026 01:01 م
الوكيل الإخباري-  يشارك الأردن، الاثنين، في اجتماع وزاري مشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا؛ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية، وفقاً لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.اضافة اعلان


ويُعقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، قال في بيان، إن الاجتماع المشترك مع الأردن وروسيا يأتي لبحث ومناقشة تداعيات "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون والأردن"، إضافة إلى التطورات الخطيرة في المنطقة وانعكاساتها السلبية التي طالت العالم أجمع.

وأشار البديوي إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيشارك في الاجتماع.

واندلعت حرب إيران في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية.

في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه دول في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

ارشيفية

ز

الأكثر مشاهدة