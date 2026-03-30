بمشاركة الأردن .. اجتماع وزاري خليجي روسي لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

01:01 م

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن، الاثنين، في اجتماع وزاري مشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا؛ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية، وفقاً لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.





ويُعقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي.



الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، قال في بيان، إن الاجتماع المشترك مع الأردن وروسيا يأتي لبحث ومناقشة تداعيات "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون والأردن"، إضافة إلى التطورات الخطيرة في المنطقة وانعكاساتها السلبية التي طالت العالم أجمع.



وأشار البديوي إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيشارك في الاجتماع.



واندلعت حرب إيران في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية.



في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه دول في المنطقة.







