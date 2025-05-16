بمشاركة الأردن.. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد السبت

وشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ34.
واعتمدت الجلسة مشاريع القرارات التي سترفع للقمة لإقرارها.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن القضية الفلسطينية تتصدر أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين المقرر أن تنعقد السبت، في العاصمة العراقية بغداد، إلى جانب عدد من الملفات السياسية المهمة.
وأشار إلى أنه قد صدر قرار بشأن تبني الخطة العربية لإعمار غزة عن القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة في 4 آذار الماضي، غير أن قرار التنفيذ تأجل بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت زكي النظر، إلى أن قرار تمويل إعادة الإعمار يحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة لكي يتم البدء في تنفيذه، فيما أن مسألة التمويل لن تكون العقبة الأساسية.
وأكّدت الرئاسة السورية، أن الرئيس أحمد الشرع سيغيب عن القمة العربية في بغداد السبت، لافتة النظر إلى أن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيرأس وفد بلده في الاجتماع.
وأوردت الرئاسة السورية في بيان "الرئيس أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد"، مشيرة إلى أن الشيباني "سيمثل سوريا في المناقشات والمباحثات التي ستجرى خلال الاجتماع".
وفي الأسابيع الأخيرة، قوبل توجيه دعوة رسمية للشرع بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين موالين لإيران وأنصارهم.
ومنذ الإطاحة بحكم بشار الأسد الذي كان حليفا وثيقا لها، تتعامل بغداد بحذر مع السلطات في دمشق التي تأمل بدورها نسج علاقة وثيقة مع جارتها.
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