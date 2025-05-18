بمشاركة شباب الخليج .. الأردن يطلق برنامجًا رائدًا للتصدي لتغير المناخ بالتكنولوجيا

وأكد الشديفات عمق العلاقات الراسخة التي تربط الأردن بدول الخليج العربي، والتي أرسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأشقاؤه رؤساء وقادة دول الخليج العربي، موضحاً أن هذه العلاقات تعززها أواصر التعاون المشترك، لا سيما في القطاعين الشبابي والرياضي.
وأضاف أن هذه البرامج المشتركة تمثل ثمرة لهذا التعاون، المنطلق من إيمان مشترك بدور الشباب في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
وأشار الشديفات إلى التغير المناخي بوصفه تحديًا عالميًا، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى رفع وعي الشباب بالقضايا البيئية وتعزيز مشاركتهم في التخفيف من آثار التغير المناخي.
وفي كلمة الوفود المشاركة، أكدت آمنة الكعبي من الوفد القطري أن توظيف التكنولوجيا للحد من تداعيات التغير المناخي يمثل إحدى أبرز القضايا التي يناقشها العالم، مشددة على أهمية رفع الوعي المجتمعي من خلال الذكاء الاصطناعي والمبادرات الإبداعية.
ويستمر البرنامج حتى 21 من الشهر الحالي، ويتضمن عدة جولات سياحية تبدأ بزيارة محافظة الطفيلة في إقليم الجنوب، إضافةً إلى زيارة محمية ضانا كنموذج، وتتواصل جولة الوفود بالتوجه إلى إقليم الشمال، وزيارة محافظة عجلون والحديقة النباتية الملكية، كما تتضمن الزيارة ورشة عمل في حاضنة ابتكار عجلون، وتختتم الجولة بزيارة تلفريك عجلون، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة (محمية غابات عجلون).
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