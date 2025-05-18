بمشاركة شباب الخليج .. الأردن يطلق برنامجًا رائدًا للتصدي لتغير المناخ بالتكنولوجيا

12:18 م

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الوكيل الإخباري- رعى وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم الأحد، حفل إطلاق أعمال برنامج "توظيف التكنولوجيا الحديثة للحد من تداعيات التغير المناخي لعام 2025"، الذي تنظمه وزارة الشباب الأردنية بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بمشاركة وفود شبابية من السعودية، قطر، الإمارات، سلطنة عُمان، والبحرين إلى جانب الأردن، وبحضور سفراء وممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنائب معتز الهروط، وأمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، ومندوب أمين عام وزارة البيئة، وممثل اليونيسف في الأردن فيليب دوامل، وعدد من قيادات الوزارة. اضافة اعلان





وأكد الشديفات عمق العلاقات الراسخة التي تربط الأردن بدول الخليج العربي، والتي أرسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأشقاؤه رؤساء وقادة دول الخليج العربي، موضحاً أن هذه العلاقات تعززها أواصر التعاون المشترك، لا سيما في القطاعين الشبابي والرياضي.



وأضاف أن هذه البرامج المشتركة تمثل ثمرة لهذا التعاون، المنطلق من إيمان مشترك بدور الشباب في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.



وأشار الشديفات إلى التغير المناخي بوصفه تحديًا عالميًا، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى رفع وعي الشباب بالقضايا البيئية وتعزيز مشاركتهم في التخفيف من آثار التغير المناخي.



وفي كلمة الوفود المشاركة، أكدت آمنة الكعبي من الوفد القطري أن توظيف التكنولوجيا للحد من تداعيات التغير المناخي يمثل إحدى أبرز القضايا التي يناقشها العالم، مشددة على أهمية رفع الوعي المجتمعي من خلال الذكاء الاصطناعي والمبادرات الإبداعية.



ويستمر البرنامج حتى 21 من الشهر الحالي، ويتضمن عدة جولات سياحية تبدأ بزيارة محافظة الطفيلة في إقليم الجنوب، إضافةً إلى زيارة محمية ضانا كنموذج، وتتواصل جولة الوفود بالتوجه إلى إقليم الشمال، وزيارة محافظة عجلون والحديقة النباتية الملكية، كما تتضمن الزيارة ورشة عمل في حاضنة ابتكار عجلون، وتختتم الجولة بزيارة تلفريك عجلون، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة (محمية غابات عجلون).