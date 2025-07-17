بمشاركة عشرات الآليات .. إخماد حريق مصنع مفروشات في مخيم حطين

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء بذلت جهوداً كبيرة في عمليات الإخماد، وكان لسرعة الاستجابة دور كبير في حصر الحريق والسيطرة عليه بوقت قياسي، حيث شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات العمليات، بالإضافة إلى العديد من الكوادر البشرية.
وقد استغرقت عمليات إخماد الحريق عدة ساعات متواصلة، وذلك نظراً لطبيعة المواد المحترقة والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان، هذا ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
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