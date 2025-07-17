الخميس 2025-07-17 02:34 ص
 

بمشاركة عشرات الآليات .. إخماد حريق مصنع مفروشات في مخيم حطين

لقطة من فيديو حريق المصنع
لقطة من فيديو حريق المصنع
 
الخميس، 17-07-2025 12:59 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني الزرقاء، وبإسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان وشرق عمان ومجموعة إسناد العاصمة والشرطة وقوات الدرك وبلدية الزرقاء، تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل هنجر يُستخدم كمصنع للمفروشات والأثاث والأجهزة الرياضية؛ بمساحة كلية (2000) م²، في منطقة مخيم حطين بمحافظة الزرقاء.اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء بذلت جهوداً كبيرة في عمليات الإخماد، وكان لسرعة الاستجابة دور كبير في حصر الحريق والسيطرة عليه بوقت قياسي، حيث شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات العمليات، بالإضافة إلى العديد من الكوادر البشرية.

وقد استغرقت عمليات إخماد الحريق عدة ساعات متواصلة، وذلك نظراً لطبيعة المواد المحترقة والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان، هذا ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
 
 
gnews

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لقطة من فيديو حريق المصنع

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