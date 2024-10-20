بنسبة 1.2% .. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة

وبلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 ما مساحته 5.48 مليون م2، مقارنة مع 6.16 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (11.1%)، كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 14,948 رخصة، مقارنة مع 16,121 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (7.3%).
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 4.4 مليون م2 عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقارنة مع 5.17 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (14.9%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.08 مليون م2، مقارنة مع نحو 1 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 8%. هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و19.7% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 68.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بانخفاض نسبته (2.7%) خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.3%، بانخفاض نسبته (10.1%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.4 % بإرتفاع 8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للاغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.6%، وبمساحة مقدارها 0.585 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.4%، وبمساحة مقدارها 0.188 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.7%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.5 مليون م2، مقابل نحو 4 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (12.5%).
-
أخبار متعلقة
-
اتحاد العمال: مواقف جلالة الملك كشفت زيف الرواية الصهيونية
-
التربية تحدد موعد صرف مستحقات مدراء المدارس عن الدوام الصيفي
-
40% حصة المشاريع التنموية من ميزانية مادبا للعام الجديد
-
وزير الخارجية يصل دمشق ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
شعبة عمل غور الصافي تباشر عملها اعتبارا من اليوم
-
الأردن يدين قصف الاحتلال لمربع سكني في بيت لاهيا شمالي غزة
-
أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد