بنك الملابس الخيري: صالة لتوزيع كسوة الشتاء - بحي التركمان في اربد الأحد والاثنين

الوكيل الإخباري- يستعد بنك الملابس الخيري – الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية – لإقامة صالة متنقلة لتوزيع كسوة الشتاء في حي التركمان – منطقة المنارة في إربد، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين، في قاعة جمعية منارة اربد الخيرية والحالات الإنسانية، بالتعاون مع هيئة شباب منطقة المنارة.

وبحسب بيان البنك اليوم الخميس، يأتي هذا النشاط لخدمة نحو 300 أسرة من الأسر العفيفة والمستحقة في المنطقة، بهدف تلبية احتياجاتها خلال الشتاء وتعزيز مبادئ التكافل المجتمعي، من خلال توفير الملابس الملائمة وإيصالها لهم بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم تجربة اختيار ملابسهم بأنفسهم.



ويُعد هذا النشاط واحدًا من سلسلة الفعاليات التي ينفذها البنك بشكل دوري في مختلف محافظات المملكة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر العفيفة من خلال الشراكات والتعاون مع الجمعيات المحلية والجهات المجتمعية الفاعلة.