بنك الملابس الخيري: صالة لتوزيع كسوة الشتاء - بحي التركمان في اربد الأحد والاثنين

الخميس، 15-01-2026 11:54 ص

الوكيل الإخباري- يستعد بنك الملابس الخيري – الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية – لإقامة صالة متنقلة لتوزيع كسوة الشتاء في حي التركمان – منطقة المنارة في إربد، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين، في قاعة جمعية منارة اربد الخيرية والحالات الإنسانية، بالتعاون مع هيئة شباب منطقة المنارة.

وبحسب بيان البنك اليوم الخميس، يأتي هذا النشاط لخدمة نحو 300 أسرة من الأسر العفيفة والمستحقة في المنطقة، بهدف تلبية احتياجاتها خلال الشتاء وتعزيز مبادئ التكافل المجتمعي، من خلال توفير الملابس الملائمة وإيصالها لهم بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم تجربة اختيار ملابسهم بأنفسهم.


ويُعد هذا النشاط واحدًا من سلسلة الفعاليات التي ينفذها البنك بشكل دوري في مختلف محافظات المملكة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر العفيفة من خلال الشراكات والتعاون مع الجمعيات المحلية والجهات المجتمعية الفاعلة.


يُذكر أن بنك الملابس الخيري تأسس عام 2013 ضمن مبادرات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ويقدم خدماته للأسر الأردنية العفيفة من خلال صالات عرض مخصصة، بالإضافة إلى برامج موسمية ومبادرات لدعم الطلبة وتوفير الملابس الشتوية، وتنفيذ أنشطة في مختلف المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالشراكة مع المؤسسات والجهات الداعمة والمتطوعين.

 
 


