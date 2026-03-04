بنك الملابس الخيري يباشر توزيع الملابس بمنطقة "مجرا" في المزار الجنوبي

وبحسب بيان للبنك، تقام الصالة بالتعاون مع جمعيات المجتمع المحلي، وباستضافة جمعية مجرا الخيرية، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وتوحيد الجهود لخدمة الأسر العفيفة في المنطقة.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الصالة نحو 300 مستفيد، حيث يتم تقديم الملابس للأسر المستحقة ضمن آلية منظمة تضمن سهولة الخدمة، وتحفظ كرامة المنتفعين، وتوفر تجربة تسوق لائقة تراعي خصوصيتهم واحتياجاتهم.
ويأتي هذا النشاط استمرارا لجهود بنك الملابس الخيري في الوصول إلى مختلف مناطق المملكة، وترسيخ قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، بما يعكس الدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الملك: مستمرون باتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمن الأردن وسلامة مواطنيه
-
الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة
-
"طاقة الأعيان" تقر مشروع قانون الغاز لسنة 2025
-
تحذير هام لجميع الأردنيين
-
أمانة عمّان تطلق المرحلة التجريبية لمشروع فرز النفايات العضوية في سوق الخضار
-
وزير الخارجية: لا توجد سفارة إسرائيلية عاملة في الأردن منذ الحرب على غزة
-
رئيس الوزراء يوجه رسالة للأردنيين
-
وزير الخارجية: استدعاء طاقم السفارة الأردنية في طهران وأبلغنا السفير الإيراني بضرورة وقف الاعتداء على المملكة