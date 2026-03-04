الأربعاء 2026-03-04 04:53 م

بنك الملابس الخيري يباشر توزيع الملابس بمنطقة "مجرا" في المزار الجنوبي

الأربعاء، 04-03-2026 03:23 م
الوكيل الإخباري- باشر بنك الملابس الخيري التابع لـ الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، أعمال توزيع الملابس من خلال الصالة المتنقلة المقامة في محافظة الكرك – لواء المزار الجنوبي – منطقة مجرا، والتي تستمر أعمالها حتى يوم غد الخميس.اضافة اعلان


وبحسب بيان للبنك، تقام الصالة بالتعاون مع جمعيات المجتمع المحلي، وباستضافة جمعية مجرا الخيرية، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وتوحيد الجهود لخدمة الأسر العفيفة في المنطقة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الصالة نحو 300 مستفيد، حيث يتم تقديم الملابس للأسر المستحقة ضمن آلية منظمة تضمن سهولة الخدمة، وتحفظ كرامة المنتفعين، وتوفر تجربة تسوق لائقة تراعي خصوصيتهم واحتياجاتهم.

ويأتي هذا النشاط استمرارا لجهود بنك الملابس الخيري في الوصول إلى مختلف مناطق المملكة، وترسيخ قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، بما يعكس الدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.
 
 


