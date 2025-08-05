بنك الملابس الخيري يجهز صالة ملابس متنقلة في عيمة بمحافظة الطفيلة

08:17 م

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الوكيل الإخباري- أعلن بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إقامة صالة ملابس متنقلة في قاعة بلدية عيمة بمحافظة الطفيلة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة، وبمشاركة متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن. اضافة اعلان





وبحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء، فإن الصالة تهدف إلى خدمة 500 أسرة عفيفة من أبناء المنطقة، من خلال توفير الملابس المتنوعة لكافة الفئات العمرية بشكل مجاني، وبطريقة تحفظ كرامة المستفيدين وتراعي احتياجاتهم.



وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج "ديرتنا"، أحد البرامج الميدانية التي ينفذها بنك الملابس للوصول إلى الأسر في المناطق النائية والمحرومة في مختلف محافظات المملكة.

