بنك الملابس الخيري يجهز صالة ملابس متنقلة في عيمة بمحافظة الطفيلة

وبحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء، فإن الصالة تهدف إلى خدمة 500 أسرة عفيفة من أبناء المنطقة، من خلال توفير الملابس المتنوعة لكافة الفئات العمرية بشكل مجاني، وبطريقة تحفظ كرامة المستفيدين وتراعي احتياجاتهم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج "ديرتنا"، أحد البرامج الميدانية التي ينفذها بنك الملابس للوصول إلى الأسر في المناطق النائية والمحرومة في مختلف محافظات المملكة.
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