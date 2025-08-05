الأربعاء 2025-08-06 02:09 ص
 

بنك الملابس الخيري يجهز صالة ملابس متنقلة في عيمة بمحافظة الطفيلة

بنك الملابس الخيري يجهز صالة ملابس متنقلة في عيمة بمحافظة الطفيلة
بنك الملابس الخيري يجهز صالة ملابس متنقلة في عيمة بمحافظة الطفيلة
 
الثلاثاء، 05-08-2025 08:17 م
الوكيل الإخباري- أعلن بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إقامة صالة ملابس متنقلة في قاعة بلدية عيمة بمحافظة الطفيلة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة، وبمشاركة متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن.اضافة اعلان


وبحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء، فإن الصالة تهدف إلى خدمة 500 أسرة عفيفة من أبناء المنطقة، من خلال توفير الملابس المتنوعة لكافة الفئات العمرية بشكل مجاني، وبطريقة تحفظ كرامة المستفيدين وتراعي احتياجاتهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج "ديرتنا"، أحد البرامج الميدانية التي ينفذها بنك الملابس للوصول إلى الأسر في المناطق النائية والمحرومة في مختلف محافظات المملكة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يهدد بسيطرة الحكومة على العاصمة واشنطن .. ما القصة ؟

ل

منوعات تقرير خفر السواحل حول غرق الغواصة "تيتان" يكشف عن مفاجأة صادمة

ل

أخبار محلية 5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"

طائرة تدريب واستطلاع - تعبيرية

عربي ودولي الجزائر .. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل

G

أسواق ومال ترامب يستبعد بيسنت من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي

طائرات في سماء غزة _ أرشيف

فلسطين طائرات بريطانية تواصل التحليق فوق غزة .. ما الهدف ؟

ا

عربي ودولي ترامب: أريد سحب الولايات المتحدة من النزاع الأوكراني وهذه ليست حربي

إنزال جوي لمساعدات فوق غزة

عربي ودولي مسؤولون: ترامب يخطط لتولي إدارة الجهود الإنسانية في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة