بنك الملابس الخيري يخدم 830 فردا في صالته المتنقلة بالبادية الشمالية

الوكيل الإخباري- نفذ بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع رابطة الطبيبات العربيات، نشاط توزيع الملابس ضمن برنامج "ديرتنا" في محافظة المفرق – البادية الشمالية، يوم الخميس الماضي بالتزامن مع تنفيذ يوم طبي استهدف أبناء المجتمع المحلي.

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وبحسب بيان البنك اليوم الأحد، شملت عمليات التوزيع خلال النشاط، الذي أقيم ليوم واحد، خدمة نحو 160 أسرة مستفيدة بإجمالي 830 فردا، فيما بلغ مجموع القطع المصروفة 4473 قطعة ملابس، في إطار جهود بنك الملابس الخيري الرامية إلى تلبية احتياجات الأسر العفيفة والتخفيف من الأعباء المعيشية عنها.



ويأتي هذا النشاط امتدادا للتعاون المستمر بين بنك الملابس الخيري ورابطة الطبيبات العربيات، ضمن سلسلة من المبادرات المشتركة التي تجمع بين الدعم الإنساني والخدمات المجتمعية، بما يسهم في تعزيز أثر العمل الخيري وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المقدمة.