بنك الملابس الخيري يخدم 830 فردا في صالته المتنقلة بالبادية الشمالية

وبحسب بيان البنك اليوم الأحد، شملت عمليات التوزيع خلال النشاط، الذي أقيم ليوم واحد، خدمة نحو 160 أسرة مستفيدة بإجمالي 830 فردا، فيما بلغ مجموع القطع المصروفة 4473 قطعة ملابس، في إطار جهود بنك الملابس الخيري الرامية إلى تلبية احتياجات الأسر العفيفة والتخفيف من الأعباء المعيشية عنها.
ويأتي هذا النشاط امتدادا للتعاون المستمر بين بنك الملابس الخيري ورابطة الطبيبات العربيات، ضمن سلسلة من المبادرات المشتركة التي تجمع بين الدعم الإنساني والخدمات المجتمعية، بما يسهم في تعزيز أثر العمل الخيري وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المقدمة.
وأكد بنك الملابس الخيري حرصه على مواصلة تنفيذ برامجه الإنسانية والتنموية بالشراكة مع المؤسسات والجمعيات المحلية، بما يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويضمن وصول خدماته إلى الأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
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