بنك الملابس الخيري يستحدث ثلاث صالات متنقلة

الوكيل الإخباري- يعتزم بنك الملابس الخيري استحداث ثلاث صالات متنقلة ضمن برنامج "ديرتنا" المخصص لخدمة الأسر المستفيدة في المحافظات، بواقع صالتين في محافظة الكرك وصالة واحدة في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، بهدف تسهيل وصول المنتفعين إلى خدمات البنك والتخفيف من الأعباء المادية المترتبة عليهم.

وبحسب بيان للبنك اليوم الاثنين، تُقام الصالتان المتنقلتان في محافظة الكرك بمنطقتي العراق ومؤتة يوم بعد غد الأربعاء بالتعاون مع جمعيتي روابي العراق والعراق الخيرية في منطقة العراق، وجمعية المحراب الخيرية في منطقة مؤتة.