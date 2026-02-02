الإثنين 2026-02-02 10:15 م

بنك الملابس الخيري يستحدث ثلاث صالات متنقلة

بنك الملابس الخيري
بنك الملابس
 
الإثنين، 02-02-2026 09:54 م

الوكيل الإخباري-   يعتزم بنك الملابس الخيري استحداث ثلاث صالات متنقلة ضمن برنامج "ديرتنا" المخصص لخدمة الأسر المستفيدة في المحافظات، بواقع صالتين في محافظة الكرك وصالة واحدة في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، بهدف تسهيل وصول المنتفعين إلى خدمات البنك والتخفيف من الأعباء المادية المترتبة عليهم.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للبنك اليوم الاثنين، تُقام الصالتان المتنقلتان في محافظة الكرك بمنطقتي العراق ومؤتة يوم بعد غد الأربعاء بالتعاون مع جمعيتي روابي العراق والعراق الخيرية في منطقة العراق، وجمعية المحراب الخيرية في منطقة مؤتة.


ويُقام نشاط الصالة المتنقلة الثالثة في صالة النور للمناسبات بلواء الأغوار الشمالية / بلدية معاذ بن جبل يومي الأربعاء والخميس المقبلين بالتعاون مع جمعية مكاني بينكم للمعاقين، وبمشاركة متطوعين من مركز شباب المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي شهيد و8 جرحى في غارتين إسرائيليتين على صيدا وجنوب لبنان

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي: تخريج دفعة ثانية من المشاركين بالمعسكر التدريبي للأمن السيبراني

بنك الملابس الخيري

أخبار محلية بنك الملابس الخيري يستحدث ثلاث صالات متنقلة

فصلت كوادر مديرية مياه لواء بني كنانة بالتعاون مع متصرفية اللواء والأجهزة الأمنية التابعة لشركة مياه اليرموك، أمس الثلاثاء، اشتراكين مخالفين على خطوط ناقلة. وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أن ال

أخبار محلية مياه اليرموك: تقليل ساعات الضخ بالشونة الشمالية لتأهيل بئر

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: "خفض التصعيد" الأخير مع روسيا يساعد على "بناء الثقة" في المفاوضات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة : حل حكومي نهائي لأراضي المخيمات المتعثرة وفق التعويض العادل

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي بريطانيا تفرض عقوبات على 10 إيرانيين



 






الأكثر مشاهدة