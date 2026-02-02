بنك الملابس الخيري يستحدث ثلاث صالات متنقلة

وبحسب بيان للبنك اليوم الاثنين، تُقام الصالتان المتنقلتان في محافظة الكرك بمنطقتي العراق ومؤتة يوم بعد غد الأربعاء بالتعاون مع جمعيتي روابي العراق والعراق الخيرية في منطقة العراق، وجمعية المحراب الخيرية في منطقة مؤتة.
ويُقام نشاط الصالة المتنقلة الثالثة في صالة النور للمناسبات بلواء الأغوار الشمالية / بلدية معاذ بن جبل يومي الأربعاء والخميس المقبلين بالتعاون مع جمعية مكاني بينكم للمعاقين، وبمشاركة متطوعين من مركز شباب المنطقة.
