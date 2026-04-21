الثلاثاء 2026-04-21 12:17 م

بنك الملابس الخيري يستعد لتنفيذ صالة متنقلة في لواء دير علا ضمن برنامج "ديرتنا"

الثلاثاء، 21-04-2026 11:47 ص

الوكيل الإخباري- يستعد بنك الملابس الخيري لتنفيذ صالة متنقلة في لواء دير علا، ضمن برنامج "ديرتنا" الهادف إلى الوصول للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة، وتلبية احتياجاتهم من الملابس.

وبحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء، ستُقام الصالة في مقر جمعية شباب الوادي الخيرية، حيث تتواصل أعمال تجهيز الموقع لاستقبال المستفيدين، بالتعاون مع الجهات المحلية وبمشاركة مجموعة من المتطوعين.


ويأتي تنفيذ هذه المبادرة بالتنسيق مع جمعية الصخرة المشرفة، التي أسهمت في أعمال التحضير والتنظيم، بما يضمن سير عملية التوزيع بسلاسة وكفاءة.


ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 300 أسرة من أبناء لواء دير علا، حيث سيتم توزيع الملابس يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، ضمن صالة عرض منظمة تتيح للمستفيدين اختيار احتياجاتهم بسهولة وكرامة.


ويواصل بنك الملابس الخيري تنفيذ برامجه الميدانية من خلال الصالات المتنقلة، بهدف توسيع نطاق الوصول، وتقديم الدعم للأسر في أماكن تواجدهم.

 
 


