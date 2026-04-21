بنك الملابس الخيري يستعد لتنفيذ صالة متنقلة في لواء دير علا ضمن برنامج "ديرتنا"

وبحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء، ستُقام الصالة في مقر جمعية شباب الوادي الخيرية، حيث تتواصل أعمال تجهيز الموقع لاستقبال المستفيدين، بالتعاون مع الجهات المحلية وبمشاركة مجموعة من المتطوعين.
ويأتي تنفيذ هذه المبادرة بالتنسيق مع جمعية الصخرة المشرفة، التي أسهمت في أعمال التحضير والتنظيم، بما يضمن سير عملية التوزيع بسلاسة وكفاءة.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 300 أسرة من أبناء لواء دير علا، حيث سيتم توزيع الملابس يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، ضمن صالة عرض منظمة تتيح للمستفيدين اختيار احتياجاتهم بسهولة وكرامة.
ويواصل بنك الملابس الخيري تنفيذ برامجه الميدانية من خلال الصالات المتنقلة، بهدف توسيع نطاق الوصول، وتقديم الدعم للأسر في أماكن تواجدهم.
أخبار متعلقة
-
الأردن يخطو نحو مرحلة جديدة في الطاقة المتجددة بإدخال أنظمة التخزين
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي في هذه المناطق غداً
-
زراعة الأغوار الشمالية تدق ناقوس الخطر وتدعو لتسييج البرك الزراعية
-
29 جهة مانحة وممولة لمشروع الناقل الوطني
-
توقع بدء ضخ مياه الناقل الوطني عام 2030
-
الناقل الوطني للمياه يعادل سعة سدود المملكة ويضخ ثلاثة أضعاف "الديسي"
-
الأردن يطلق أضخم مشروع مائي في تاريخه: الناقل الوطني يدخل مرحلة التنفيذ الصيف المقبل
-
النعيمات ينشر مناشدة عاجلة للتبرع بالدم - تفاصيل