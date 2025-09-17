بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة بمنطقة أم القطين في المفرق

وأضاف البنك في بيانه، اليوم الأربعاء، أن الصالة المتنقلة ستستمر في تقديم خدماتها اليوم وغدًا، ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع نطاق خدماته والوصول إلى الأسر المستحقة في مختلف المحافظات.
وبيّن أن الصالة المتنقلة تهدف إلى تمكين العائلات من اختيار احتياجاتها من الملابس بشكل مجاني ومنظّم، وبما يحفظ كرامتهم ويسهم في تلبية متطلباتهم الأساسية، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يتم بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية ووزارة الشباب، تعزيزًا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتكامل الجهود لخدمة الفئات المحتاجة.
