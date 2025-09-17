بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة بمنطقة أم القطين في المفرق

الوكيل الإخباري- أطلق بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء صالة ملابس متنقلة في منطقة أم القطين بمحافظة المفرق.

وأضاف البنك في بيانه، اليوم الأربعاء، أن الصالة المتنقلة ستستمر في تقديم خدماتها اليوم وغدًا، ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع نطاق خدماته والوصول إلى الأسر المستحقة في مختلف المحافظات.