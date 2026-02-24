بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة في لواء الجيزة

وبحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء، ستباشر الصالة المتنقلة عملها يومي غد وبعد غد، بهدف تمكين العائلات من الحصول على احتياجاتها من الملابس بشكل مجاني ومنظم، وبما يضمن الحفاظ على كرامتهم وتلبية متطلباتهم الأساسية.
وسيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مركز شباب الجيزة، مع استهداف الأسر العفيفة من خلال الجمعيات الخيرية وصندوق المعونة الوطنية، بما يعزز مبدأ الشراكة المجتمعية وتكامل الجهود لخدمة الفئات المستحقة.
