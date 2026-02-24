الخميس 2026-02-26 10:43 م

بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة في لواء الجيزة

بنك الملابس الخيري ينظم صالات عرض متنقلة في الكرك والعقبة
بنك الملابس الخيري
 
الثلاثاء، 24-02-2026 09:43 م

الوكيل الإخباري-    أعلن بنك الملابس الخيري، أحد برامج الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عن إطلاق صالة متنقلة في مركز شباب الجيزة بمحافظة العاصمة، ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع نطاق خدماته والوصول إلى الأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء، ستباشر الصالة المتنقلة عملها يومي غد وبعد غد، بهدف تمكين العائلات من الحصول على احتياجاتها من الملابس بشكل مجاني ومنظم، وبما يضمن الحفاظ على كرامتهم وتلبية متطلباتهم الأساسية.


وسيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مركز شباب الجيزة، مع استهداف الأسر العفيفة من خلال الجمعيات الخيرية وصندوق المعونة الوطنية، بما يعزز مبدأ الشراكة المجتمعية وتكامل الجهود لخدمة الفئات المستحقة.

 
 


