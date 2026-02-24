بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة في لواء الجيزة

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الملابس الخيري، أحد برامج الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عن إطلاق صالة متنقلة في مركز شباب الجيزة بمحافظة العاصمة، ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع نطاق خدماته والوصول إلى الأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء، ستباشر الصالة المتنقلة عملها يومي غد وبعد غد، بهدف تمكين العائلات من الحصول على احتياجاتها من الملابس بشكل مجاني ومنظم، وبما يضمن الحفاظ على كرامتهم وتلبية متطلباتهم الأساسية.